Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinden Atatürk'ün Yolu "Cumhuriyet" özel yayını

İSTANBUL (AA) - Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin Cumhuriyetin 97. Yıl dönümüne özel hazırladığı ve tarihi St. Pierre Han'da çekimleri yapılan Atatürk’ün Yolu "Cumhuriyet" özel yayını, 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’de Bahçeşehir Kolejinin resmi YouTube kanalında yayında olacak.

Bahçeşehir Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk’ün Yolu “Cumhuriyet” müzikal hikayesi, Bahçeşehir Koleji müzik öğretmenleri tarafından seslendirildi. Notaları tarihin dokusu ile birleştiren Atatürk'ün Yolu “Cumhuriyet” özel yayını, ünlü tiyatro sanatçısı Cem Kurtoğlu’nun anlatımıyla hayat buldu.



Mekan ise özel olarak seçildi. Tarihi 250 yıl öncesine dayanan ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restore edilen tarihi St. Pierre Han belirlendi.



İlk mimari büroları, Osmanlı Bankası’nın ilk binası, ilk kot pantolon üretimi ile İstanbul’un tarihinde birçok ilke tanıklık etmiş tarihi han, Cumhuriyetin ilanının 97. yılı şerefine Bahçeşehir Koleji öğretmenlerine kapılarını açtı.



Marşlar söylendi, Atatürk'ün doğduğu topraklardan Cumhuriyet'in kurulma sürecine kadar yaşanılanlar müzik eşliğinde hikayelerle anlatıldı.





- Hikayenin senaryosu Müzik Bölümü Başkanı Murat Demirlioğlu tarafından yazıldı





Açıklamada verilen bilgilere göre, Atatürk’ün annesine duyduğu özlem, gaziliği, Çanakkale savaşındaki başarısı, güçlükle gerçekleştirdiği kongreleri, halkın ona inanmışlığını ve sonrasında Cumhuriyetin kuruluşunu anlatan hikayenin senaryosu Bahçeşehir Koleji Müzik Bölümü Başkanı Murat Demirlioğlu tarafından yazıldı.

Hikayede seslendirilen ve herkesin kulağına aşina marşlar ve türkülerin yanı sıra özgün tematik bestelerde de Murat Demirlioğlu ve Bahçeşehir Koleji Orkestra sorumlusu Kerem Güney imzası vardı.



Günlerce süren hazırlıkların ardından Bahçeşehir Koleji öğretmenleri bu tarihi handa çekimleri gerçekleştirdi. Tarihi dokunun doğal sahne atmosferine dönüştüğü handa 30 kişilik öğretmen orkestrası, en güzel Cumhuriyet şarkılarını seslendirdi. Cumhuriyet coşkusu İstanbul’un kalbinde yaşandı.



Bahçeşehir Üniversitesi tarafından restorasyonu devam eden ve bittikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi konservatuarı ana binası olarak hayatına devam edecek bu tarihi handa sanatın kalbi atmaya devam edecek.



Atatürk’ün Yolu "Cumhuriyet" 29 Ekim Perşembe günü saat 20.00’da Bahçeşehir Kolejinin resmi YouTube kanalında yayında olacak.

