Bahçesaray’da çığ faciası kıl payı atlatıldı: Araçtaki aile ölümden son anda kurtuldu

SON DAKİKA
Gündem

Van’ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ olayında, içerisinde aynı aileden 4 kişinin bulunduğu araç son anda kurtuldu.

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi’nde meydana gelen çığ olayı yürekleri ağza getirdi. Mehmet Aydemir, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte seyir halindeyken araç, çığın etkilediği güzergahtan saniyelerle kurtuldu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araçta bulunan aile büyük bir korku yaşadı.

Yetkililer, bölgede çığ riskinin devam ettiğine dikkat çekerek sürücülere zorunlu olmadıkça bu güzergâhları kullanmamaları çağrısında bulundu.
Mahalle sakinleri ise son dönemde artan kar yağışıyla birlikte çığ tehlikesinin daha da büyüdüğünü belirterek, gerekli önlemlerin artırılmasını istedi.

