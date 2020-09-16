Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi: Meclis’e gelirse gereğini yaparız

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınına katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.

“Sayın Bahçeli’nin söylemlerini doğru buluyorum”

Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan AK Partili Ekrem Çelebi, “Adından da belli olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli çok büyük bir devlet adamıdır. Sayın Bahçeli’nin söylemlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Avrupa’ya baktığınız zaman bu tür STK’lar eğer devletin bir yanlışı varsa o yanlışları raporlayıp ilgili mercilere bu raporlar doğrultusunda gerçek manada bir açıklama yapıyorlar. Türkiye’de ise bu tür raporlamalardan ziyade daha çok ideolojik söylemlerde bulunuyorlar.” şeklinde konuştu.

“Meclis’e yasal düzenleme gelmesi halinde gereğini yaparız”

Ekrem Çelebi, konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı:

“Koronavirüsle ilgili şuanda bütün dünyada bir tedirginlik var. Bu tür STK’ların hükümet üzerinde, devlet üzerinde farklı bir algıda bulunmasını doğru bulmuyorum. Sayın Bahçeli’nin söylemiş olduğu Türk Tabipler Birliği’ne yönelik bir yasal düzenleme TBMM’ye gelmesi halinde biz bunların hemen gereğini yaparız.”

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