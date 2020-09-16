  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi: Meclis’e gelirse gereğini yaparız
Gündem

Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi: Meclis’e gelirse gereğini yaparız

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipler Birliği hakkında ‘kapatılmalıdır’ şeklindeki açıklamasına destek verdi. Yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında konuşan Çelebi, “Sayın Bahçeli’nin Türk Tabipler Birliği’ne yönelik söylediği sözlerine katılıyorum ve destekliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bu konuda bir yasal düzenleme önerisi gelmesi halinde gereğini yaparız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 22:03:00 - 2020-09-16 23:50:31
Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi: Meclis’e gelirse gereğini yaparız

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır’ çıkışına AK Parti’den destek geldi. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ canlı yayınına katılan AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. 

“Sayın Bahçeli’nin söylemlerini doğru buluyorum”

Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlayan AK Partili Ekrem Çelebi, “Adından da belli olduğu gibi Sayın Devlet Bahçeli çok büyük bir devlet adamıdır.  Sayın Bahçeli’nin söylemlerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Avrupa’ya baktığınız zaman bu tür STK’lar eğer devletin bir yanlışı varsa o yanlışları raporlayıp ilgili mercilere bu raporlar doğrultusunda gerçek manada bir açıklama yapıyorlar. Türkiye’de ise bu tür raporlamalardan ziyade daha çok ideolojik söylemlerde bulunuyorlar.” şeklinde konuştu. 

“Meclis’e yasal düzenleme gelmesi halinde gereğini yaparız”

Ekrem Çelebi, konuya ilişkin sözlerini şöyle tamamladı: 

“Koronavirüsle ilgili şuanda bütün dünyada bir tedirginlik var. Bu tür STK’ların hükümet üzerinde, devlet üzerinde farklı bir algıda bulunmasını doğru bulmuyorum. Sayın Bahçeli’nin söylemiş olduğu Türk Tabipler Birliği’ne yönelik bir yasal düzenleme TBMM’ye gelmesi halinde biz bunların hemen gereğini yaparız.”  

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

......

Chp atatürk için bir birine düşerse düşsün onlara alkışlayın.Ak-parti bir birine düşerse Chp alkismi mı?Tutacak hayır size ne oluyor
  • Yanıtla
'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü
Gündem

'Ezan mı okuyorsun sen' Halil Sezai yaşlı adamı tekme tokat dövdü

Şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen 67 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü.

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak
Siyaset

Barış Yarkadaş CHP'nin oy oranını açıkladı! Bu sözler ortalığı karıştıracak

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun başlattığı tartışmalara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı...
Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’
Gündem

Yaşlı adamı döven Halil Sezai konuştu! ‘Ben hayvanım’

67 yaşındaki adamı döven ve ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyen Şarkıcı Halil Sezai, ‘Benim yaptığım şeyde hayvanlık buna söyleyecek bir laf..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı