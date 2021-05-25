Bahçeli'nin sözlerinin ardından Süleyman Soylu'dan açıklama
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik destek açıklamalarının ardından Bakan Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Devlet-i Ebed Müddet" anlayışının Cumhur İttifakı'nda vücut bulan ruhunu, güçlü iradesiyle bir kez daha ortaya koyan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Dr.Devlet Bahçeli'ye, Türkiye’ye operasyon çekmek isteyenlere karşı bugünkü tarihi hatırlatması için müteşekkiriz.