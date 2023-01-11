Bahçeli'nin sözleri ortalığı ayağa kaldırdı! O isim, açık açık uyardı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye yönelik organize bir saldırının ivme kazandığı" yönündeki çıkışını aktaran Mehmet Barlas, "Çok riskli bir döneme giriyoruz. Hepimizin radarları açık olmalı" uyarısında bulundu.

Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün grup toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti üzerinden MHP'ye yönelik organize bir saldırının ivme kazandığını söyleyen Bahçeli, "Menfur cinayetin içine dava arkadaşlarımızı çekmek isteyenlere eyvallah etmeyeceğiz. Cinayet üzerinden siyasi kurgu yapılıyor. Sis dağılsın diye bekledik, söz sırası bizde. Seçime kadar her türlü provokasyonun sergilenmesi mümkündür. Zillet İttifakı'na destek olan küresel emperyalizm, bütün çakallarını aramıza salmıştır. PKK'nın piyonları, yabancı istihbarat örgütlerinin taşeronları, Cumhur İttifakı'nın kutlu yürüyüşünü sekteye uğratmak için Zillet İttifakı'nın yanında yer almıştır. İğrenç oyunu görüyoruz" diye konuştu.

Bahçeli'ye hak vermemek mümkün değil. Nitekim bütün gelen haberler ve yaşanan olaylar bunları doğruluyor. Zaten dünkü yazıda Washington Post'un Erdoğan korkusundan bahsetmiş ve bu odakların Erdoğan ile ilgili planlarından söz etmiştik.

Küresel çetenin kendi senaryolarını kamuoyuna kabul ettirmek için ne kadar tehlikeli bir hale geldiği artık herkesin bildiği bir gerçek. Gerekirse terör, salgın, savaş ve ekonomik kriz çıkartıp senaryolarını destekleyen yalanları binlerce kez tekrarlayarak topluma kabul ettirirler.

Özetle, çok riskli bir döneme giriyoruz. Hepimizin radarları açık olmalı."