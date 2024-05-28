Bahçeli'nin o çıkışı Ahmet Hakan'ın da dikkatini çekti! Gülümsettiniz bizi Devlet Bey

MHP lideri Devlet Bahçeli, köpeklerin uyutulması konusundaki bilgi eksikliklerini sorguladı. Bahçeli, konunun belirsizliklerini gündeme getirerek kamuoyunu bilgilendirmeye çalıştı. Bahçeli'nin, bu yaklaşımıyla, geleneksel 'tecahülüarif' sanatını siyasi bir meziyet olarak sergilediğine dikkat çeken Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, "Tecahülüarifanenizle gülümsettiniz bizi Devlet Bey" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

"Tecahülüarif nedir?

Şudur: Bilmezlikten gelme.

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Bu bir sanattır. MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu sanatı “köpeklerin uyutulması” konusunda şahane biçimde yapmış. Şöyle diyerek:

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“Köpekleri uyutacaklarmış. Ama bu uyutma nedir? Kim yapacak? Sınırı ne kadar? Kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz. Anadolu’ya gidin. Genellikle öğle sıcağında uyurlar bu köpekler.”

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Tecahülüarifanenizle gülümsettiniz bizi Devlet Bey."