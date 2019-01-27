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Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar var

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ı ziyaret için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konvoyunda bir vekilin aracı kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

27 Ocak 2019 Pazar 16:43
Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar var

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım ile görüşmek için İstanbul'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin konvoyunda bir milletvekilinin aracı, Ümraniye sapağında emniyet şeridinde duran bir araca çarptı. Kazada 2 hafif şekilde kişi yaralandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'a gelişinde TEM Çamlıca Gişelerde milletvekilleri ve partililer tarafından karşılandı. Bahçeli’yi takip etmek üzere yola çıkan konvoyda bulunan MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın bulunduğu araç, Ümraniye Sapağına geldiğinde emniyet şeridinde bekleyen Yasin Sivaslıgil’e ait araca çarptı.

2 kişi yaralandı

Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milletvekili Akçay, başka bir araçla Beykoz’a geldi. Kazada aracına çarpılan sürücü, "Emniyet şeridinde duruyorduk. Geldiler, bize arkadan vurdular. Biz ne olduğunu anlayamadık. Kızımız biraz rahatsız ama Allah’a şükür bir şey yok." dedi.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:43
  1. Sivas
  2. Manisa
  3. İstanbul
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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