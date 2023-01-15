Bahçeli'nin “Kahramanımız” dediği Kürşad Yılmaz evlendi! Nikah şahitliğini bakın kim yaptı

"Suç örgütü liderliği" suçlamasıyla 17 yıl tutuklu olduğu cezaevinden 2 yıl önce tahliye olan Kürşad Yılmaz, Belma Ünal ile evlendi. Yılmaz'ın nikah şahitliğini Cavit Çağlar yaptı.

Medyaradar'ın haberine göre, 30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan tutuklu olduğu Kocaeli F Tipi Cezaevi’nden 2021 yılında tahliye olan Yılmaz, Belma Ünal ile hayatını birleştirdi. 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Yılmaz'ın, avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi, dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilmiş ve 32 yıllık cezadan beraat etmişti.

Çiftin nikahını MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini eski devlet bakanlarından Çağlar yaptı.