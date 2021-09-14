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Yerel Bahçelievler’de zincirleme trafik kazası
Yerel

Bahçelievler’de zincirleme trafik kazası

İstanbul Bahçelievler’de sürücüsünün alkollü olduğu olduğu iddia edilen kamyonet, önünde bulunan 1 kamyon, 1 otomobil ve vakaya giden bir ambulansa çarptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 03:23:00 -
Bahçelievler’de zincirleme trafik kazası

Kaza; gece saat 01.00’da Bahçelievler Merkez Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesinde tramvay durağı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen 59 TS 390 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki 34 VB 9730 plakalı 112 Acil Servis Ambulansa çarptı. Kazada hasar alan ambulansında vakaya gittiği öğrenildi.

Ambulansın önünde bulunan 34 TBZ 38 plakalı ticari taksi ve 19 ABL 024 plakalı kamyonda kazaya karıştı. Yaşanan zincirleme kaza sonucu alkollü olan sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Kazanın meydana geldiğini gören sürücüler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracına sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekipleri sürücüyü ambulans ile hastaneye sevk etti. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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