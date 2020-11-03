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Aktüel Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının öldürüldüğünün belirlenmesi
Aktüel

Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının öldürüldüğünün belirlenmesi

Kadını öldürdüğü belirlenen erkek arkadaşı ve cinayetin işlendiği evin yakılmasına yardım eden bir kişi adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:41:21 -
Bahçelievler'de yanan evde cesedi bulunan kadının öldürüldüğünün belirlenmesi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında cesedi bulunan Fatma Mavi'nin (31) öldürüldükten sonra evinin yakıldığının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şirinevler Mahallesi'ndeki bir evde kız arkadaşı Fatma Mavi'yi boğarak öldürdüğünü itiraf eden Engin A. ile cinayet sonrası evin yakılmasında Engin A.'ya yardım ettiği belirlenen Ali İlkay S.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

- Olay

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Kasım'da Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. Sokağı'ndaki bir evde çıkan yangında Fatma Mavi'nin cesedinin bulunması üzerine çalışma başlattı.

Olayı şüpheli bulan polis, Fatma Mavi'nin olaydan önce görüştüğü taksi şoförü erkek arkadaşı Ergin A.'nın ifadesine başvurdu. Ellerinde ve kollarında yanık olduğu tespit edilen Ergin A. polise verdiği ifadesinde, Fatma Mavi'yle aralarında tartışma çıktığını ve onu boğarak öldürdüğünü, cinayeti gizlemek için bir arkadaşıyla birlikte benzin almaya gittiğini, daha sonra eve benzin dökerek yaktığını söyledi.


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