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Aktüel Bahçelievler'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü
Aktüel

Bahçelievler'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-08-18 21:34:29 -
Bahçelievler'de tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde, dükkan işleten iki arkadaş iş yerinin önüne park ettikleri araç içinde tartışmaya başladı.

Alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmanın dönüştüğü kavgada, şahıslardan biri belindeki silahla diğerine ateş etmeye başladı.

Saldırgan şahıs daha sonra araçtan inerek bir berber dükkanına girerken çevredeki vatandaşların yardımıyla yaralı şahıs içinde vurulduğu araçla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berber dükkanına sığınan saldırgan şahıs, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

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