  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bahçelievler’de korkutan yangın
Yerel

Bahçelievler’de korkutan yangın

İstanbul Bahçelievler’de, 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın diğer çatılara sirayet etmeden söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 14:58:00 -

Edinilen bilgilere göre Bahçelievler Zafer Mahallesi Kaptan Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın nedeniyle binada oturan vatandaşlar da panikle aşağı indi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla tahliye olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı. Bu sırada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kısa süreliğine paniğe kapıldı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise, sokağa yaya ve araç trafiğine kapattı. Kimsenin yaralanmadığı yangında çatıda hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görgü şahidi İsmail Dalkılıç, “Çatıda izolasyon olmadığı için çıkan kıvılcım çatıyı tutuşturdu. Yangın çıktı. Yaralı maralı yok, olay büyümeden söndürüldü” diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler
Gündem

Yalçın'dan sözde bildiriye tepki: Amerikan maşası olduklarını gösterdiler

28 Şubat zihniyetli 104 emekli amiralin sözde bildirisine tepki gösteren MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, emekli amirallerin A..
Sözde bildiri sallantılı ittifakı sarsıyor
Gündem

Sözde bildiri sallantılı ittifakı sarsıyor

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin başını çektiği ittifakın arasına bu sefer emekli amirallerin sözde bildirisi girdi.
İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler
Medya

İbo Show’daki vaka gündem oldu! Ahlaksızlığa güldüler

Ahlaksız ve şiddet sahneleriyle toplumun altına dinamit yerleştiren Çukur dizisinden gelen bir görüntü, İbo Show’daki anları hatırlattı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay