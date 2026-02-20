Bahçelievler’de İlk İftar Şehit Aileleri ve Gazilerle Açıldı

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle başlayan programda konuşan Vali Gül, Ramazan ayını tebrik ederek şehit aileleri ve gazilerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Şehit aileleri ve gazilerin Türkiye’nin en kıymetli emanetleri olduğunu belirten Gül, “Biz büyük bir aileyiz. Ülkemizde orucumuzu tutabiliyorsak, bayramlara kavuşabiliyorsak; bunu şehitlerimizin fedakârlığına, şehit ailelerimizin vakur duruşuna ve gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz.” dedi.

Türkiye’nin zor bir coğrafyada huzur adası olduğunu vurgulayan Gül, birlik ve beraberliğin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Başkan Bahadır: “Sizler Bizlere Aziz Birer Emanetsiniz”

Programda basın mensuplarına açıklama yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır şu ifadeleri kullandı: “Vatanı, milleti ve bayrağı için canını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi de şükranla yâd ediyor, Rabbimden sağlıklı ve hayırlı ömürler niyaz ediyorum.

Türk milleti gazi bir millettir. Anadolu’nun vatan kılınmasından bugüne kadar kahramanlarımızın fedakârlıklarıyla bugünlere geldik. Bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak, çocuklarımız güvenle büyüyebiliyorsa bunu şehitlerimizin fedakârlığına ve gazilerimizin cesaretine borçluyuz.

Sizler bizlere aziz birer emanetsiniz. Yerelde de her zaman yanınızda olmaya, kapımızı ve gönlümüzü sizlere açık tutmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerimizin ve kahraman gazilerimizin her zaman yanında olacağız.”