  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil İsrail'in vahşeti devam ediyor: Devrim Muhafızları karargahına hain saldırı Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve liderimiz Bahçeli, Türk milletini koruma kalkanına aldı Savaşın mimarı golf sahasında ortaya çıktı! Trump’ı "İran’ı vuralım" diye ikna eden isim bakın kim çıktı İngiltere'den Trump'a diplomasi tokadı: Biz sosyal medyada şov yapmıyoruz "Ateş nehri" sonrası İsrail'den yeni tehdit: "İran’ın enerji altyapısını daha şiddetli vuracağız" Uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti: İstanbul Erkek Lisesindeki kavgada karar... Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ve Umman bölgeden tahliyeler için mutabakata vardı İran’da kimyasal tehlike alarmı verildi! Eğer yağmur yağarsa… Siyonistlerin kirli oyunu deşifre oldu! Tel Aviv’de evlerin arasından füze fırlatıp siviller vuruluyor yaygarası yapıyorlar Halka evden çıkmayın uyarısı yaptılar! Füzeler yüzünden asit yağmuru yağacak
Yerel Bahçelievler'de çökme riski bulunan 5 katlı bina tahliye edildi
Yerel

Bahçelievler'de çökme riski bulunan 5 katlı bina tahliye edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bahçelievler'de çökme riski bulunan 5 katlı bina tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler’de kontrolsüz hafriyat çalışması bitişikteki binayı temelinden sarstı. Fore kazıkların patlamasıyla zemini boşalan ve hakkında zaten yıkım kararı bulunan 17 dairelik riskli yapı, büyük bir facianın eşiğinden dönülerek boşaltıldı ve mühürlendi.

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta akşam saatlerinde yaşanan inşaat kazası, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanında sürdürülen hafriyat çalışmaları sırasında, hemen yan tarafta bulunan 4 katlı binanın temel destek sistemleri baskıya dayanamayarak patladı.

Binanın zemininde ciddi bir boşluk oluşması üzerine olay yerine AFAD, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan teknik incelemelerde, binanın çökme riskinin kritik aşamada olduğu belirlendi.

Daha önce "riskli yapı" olarak tescillenen ve hakkında yıkım kararı çıkarılan apartmandaki 17 daireden 10’unda halen yaşam sürdüğü saptandı.

Belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle binayı tamamen tahliye ederek kapısına mühür vurdu.

Bahçelievler Belediyesi, temeldeki boşluğu kapatmak ve binanın daha fazla kaymasını engellemek için acil dolgu çalışması başlattı.

Tahliye edilen vatandaşlar ise belediye imkanlarıyla çevredeki otellere yerleştirildi. İnşaat firması hakkında ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlatılırken, mühürlenen binanın akıbeti yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.

 

İnşaat faciası! Beton dökülen bina çöktü, 8 işçi hayatını kaybetti
İnşaat faciası! Beton dökülen bina çöktü, 8 işçi hayatını kaybetti

Dünya

İnşaat faciası! Beton dökülen bina çöktü, 8 işçi hayatını kaybetti

Naci Görür: "Deprem Dirençli Kent İçin Sadece Binaları Değil, Tüm Kenti Hazırlamak Gerek"
Naci Görür: “Deprem Dirençli Kent İçin Sadece Binaları Değil, Tüm Kenti Hazırlamak Gerek”

Aktüel

Naci Görür: “Deprem Dirençli Kent İçin Sadece Binaları Değil, Tüm Kenti Hazırlamak Gerek”

Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı
Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı

Yerel

Hatay'da 5 katlı binada yangın: 30 kişi kurtarıldı

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23