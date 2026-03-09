Bahçelievler'de çökme riski bulunan 5 katlı bina tahliye edildi

Bahçelievler Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta akşam saatlerinde yaşanan inşaat kazası, bölge sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, bir inşaat alanında sürdürülen hafriyat çalışmaları sırasında, hemen yan tarafta bulunan 4 katlı binanın temel destek sistemleri baskıya dayanamayarak patladı.

Binanın zemininde ciddi bir boşluk oluşması üzerine olay yerine AFAD, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Yapılan teknik incelemelerde, binanın çökme riskinin kritik aşamada olduğu belirlendi.

Daha önce "riskli yapı" olarak tescillenen ve hakkında yıkım kararı çıkarılan apartmandaki 17 daireden 10’unda halen yaşam sürdüğü saptandı.

Belediye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle binayı tamamen tahliye ederek kapısına mühür vurdu.

Bahçelievler Belediyesi, temeldeki boşluğu kapatmak ve binanın daha fazla kaymasını engellemek için acil dolgu çalışması başlattı.

Tahliye edilen vatandaşlar ise belediye imkanlarıyla çevredeki otellere yerleştirildi. İnşaat firması hakkında ihmal iddialarıyla ilgili inceleme başlatılırken, mühürlenen binanın akıbeti yapılacak son kontrollerden sonra netleşecek.