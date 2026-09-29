Bahçelievler'de 2019'dan bu yana 51 bin 221 bağımsız birim yenilendi

Bahçelievler Belediyesi, 2019 yılından bu yana ilçede 51 bin 221 bağımsız birimin kentsel dönüşüm kapsamında yenilendiğini duyurdu. Belediyenin açıklamasına göre İstanbul genelinde yürütülen Yarısı Bizden Kampanyası'nda 2024 ve 2025 yıllarında onaylanan 25 bin bağımsız bölümün 5 bin 781'i Bahçelievler'de yer aldı.

İlçenin kampanyada onaylanan bağımsız bölümlerdeki payı yüzde 23'ü aştı; kampanya kapsamında hak sahiplerine sağlanan toplam destek tutarı ise 17 milyar liraya ulaştı.

Belediye açıklamasında, ilçenin İstanbul genelindeki ağırlığına ilişkin şu ifade yer aldı: "İstanbul genelinde yapılan tüm kentsel dönüşümlerin yüzde 25'ini tek başına Bahçelievler Belediyesi üstlendi." Açıklamada bu tablonun, ilçede kentsel dönüşüme gösterilen yoğun ilgiyi ve belediyenin bilgilendirme, başvuru ve koordinasyon süreçlerinde yürüttüğü çalışmaların ulaştığı ölçeği ortaya koyduğu belirtildi.

Belediye verilerine göre Bahçelievler, 2024 ve 2025 yıllarının ardından 2026'nın ilk 8 ayında da İstanbul'da kentsel dönüşümde ilk sırada yer aldı.

2026'nın ilk 8 ayında 1190 bina yıkıldı, 710 ruhsat verildi

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, kentsel dönüşüm alanında toplam 10 ayrı imar planını hayata geçirdiklerini söyledi. Bahadır'ın aktardığına göre 2026'nın ilk 8 aylık döneminde güvenli yaşam alanları inşa edilmek üzere 1190 bina yıkıldı, aynı dönemde ilçede 710 yeni yapı ruhsatı verilerek hız kesmeden yola devam edildi.

Dönüşüm süreci belediyeye gelmeden izlenebiliyor

Eski ve riskli yapı stokunun yenilenerek ilçe sakinlerinin depreme karşı daha güvenli yapılara kavuşmasını hedefleyen belediye; bilgilendirmeden proje ve ruhsat süreçlerinin hızlandırılmasına, kampanya koordinasyonundan teknik desteğe kadar dönüşümün her aşamasında çalışmalarını sürdürüyor.

Süreçleri dijital ortama da taşıyan belediyenin kurduğu takip sistemi sayesinde vatandaşlar ve müteahhitler, dönüşümdeki binalarının hangi aşamada olduğunu ve işlemlerin ilerleyişini belediyeye gelmeden online izleyebiliyor. Açıklamada, sistemin süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve kolay takip edilebilir şekilde yürütülmesini sağladığı ifade edildi.