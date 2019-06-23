Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sorgula

23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için sandık nihayet İstanbulluların önüne tekrardan konuldu. YSK’nın 31 Mart İstanbul Büyükşehir belediye seçimlerinin yapılan usulsüzlükler nedeniyle iptal etmiş ve yenilenen seçimlerin 23 Haziran’da yapılmasına karar vermişti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin bulunduğu İstanbul’da yenilenen İstanbul seçim sonuçları son dakika merak ediliyor. Peki Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran İstanbul Büyükşehir belediye seçim sonuç kim önde? İstanbul seçimlerini kim kazandı Binali Yıldırım ne kadar oy aldı? Bahçelievler Ekrem İmamoğlu oy oranı. Yenilenen istanbul seçimi Bahçelievler seçim sonuçları 23 Haziran 2019.

İstanbul halkı yarın yapılacak seçimle, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için sandık başına gitti. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçları son dakika. 23 Haziran tekrarlanan İstanbul seçimlerine ilişkin son anket sonuçlarına göre daha önce bakanlık yapmış, başbakanlık yapmış ve son olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığını yapmış, Türkiye’de ulaşımdan, altyapıya, dijitalleşmeye kadar pek çok hizmette imzası bulunan AK Parti ve MHP’nin ortak Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’ın, Beylikdüzü belediye başkanı olarak görev yapmış CHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun önünde olduğu görülmekteydi. Gerçek anket sonuçları ise sandıktan çıkacak. Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ile Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarışacak. Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde 5 milyon 348 bin 658'i kadın ve 5 milyon 212 bin 305 erkek olmak üzere toplam 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullanacak. İstanbul seçiminde sandık başında 9 partiden, 107 bin 271 siyasi parti sandık kurulu üyesi görev yapıyor. AK Parti'den 31 bin 339, CHP'den 31 bin 341 görevli sandık başında yerini aldı.

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31 Mart yerel seçimlerinde Bahçelievler’de AK Parti adayı Binali Yıldırım 170 bin 36, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 157 bin 861, Saadet Partisi 4 bin 51, BTP bin 306, TKP 321, Vatan Partisi 556, DP adayı bin 195 ve DSP adayı ise 869 oy almıştı. Her seçmen, kanunda sayılan istisnalar dışında, hangi sandık seçmen listesinde kayıtlı ise ancak o sandıkta oy kullanabilecek.Seçmene verilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait oy pusulası, beyaz üzerine siyah baskılı olarak hazırlandı. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak. 23 Haziran İBB seçim sonuçları verilerini Anadolu Haber Ajansı ile birlikte verileri de siz okurlarımızla paylaşacağız.

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