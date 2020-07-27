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Siyaset

Bahçeli'den Yunanistan'a olay sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yunanistan'ın Ayasofya yası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu ülkede bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi meseleleridir ve Türkiye'yi ilgilendirmeyecektir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 18:23:00 - 2020-07-27 18:31:16
Bahçeli'den Yunanistan'a olay sözler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Atina'nın egemen ve meşru sınırlarımızdaki camimiz üzerinde hak iddiası tarihsel akışın 567 yıl öncesinde donup kaldığını delillendirecektir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Bu ülkede (Yunanistan) bayrakların yarıya indirilmesi, kiliselerde çan çalınması kendi meseleleridir ve Türkiye'yi ilgilendirmeyecektir." dedi.

 

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