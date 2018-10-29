Bahçeli'den Yeni Havalimanı'na isim önerisi!
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına az bir süre kala Devlet Bahçeli'den isim önerisi geldi. Bahçeli, Yeni Havalimanı'nın ismi "Metehan olsun" dedi.29 Ekim 2018 Pazartesi 18:08
Açılışına dakikalar kala Yeni Havalimanı'na isim önerisinde bulunan MHP Lideri Bahçeli, "Metehan olsun" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, bir gazetecinin yeni havaalanı adıyla ilgili sorusu üzerine, “Büyük Hun İmparatoru Teoman’ın oğlu tarihte Asya Milletlerinin Birliğini sağlayan Büyük Hakan Metehan ismini tavsiye edebilirim” dedi.
YORUM YAZ