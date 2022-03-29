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Siyaset Bahçeli'den yandaş araştırmacılara tepki: Kiralık anket şirketleri...
Siyaset

Bahçeli'den yandaş araştırmacılara tepki: Kiralık anket şirketleri...

Partisinin Grup toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bazı anket şirketlerinin kamuoyu ile paylaştığı sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 16:47:00 - 2022-03-29 17:00:46

 Yeniakit.com.tr 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki Grup toplantısında konuştu.

2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, bazı anket şirketlerinin kamuoyu ile paylaştığı sonuçları eleştirdi. "Kamuoyu araştırma şirketlerinin sipariş ve yalan anketleri, güneşi balçıkla sıvamaya, doğru duvarı yıkmaya, milletin iradesine ket vurmaya yetmez. Yetmeyecektir." diyen Bahçeli, "Gerçeği bilip susanlar, gerçeği bilmeden konuşanlar kadar tehlikelidir. Utanç kaynağıdır. Bir gerçek vardır ki o da MHP'nin kaderi milletin kaderi, varlığı Türklüğün ebedi varlığı ile bir ve aynıdır." ifadelerini kullandı.

'Karar sahibi büyük Türk milletidir'

Devlet Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:

Aziz milletimizin iradesi üzerine kimse ambargo koyamayacak, buna güç yetiremeyecektir. Bizim kiralık anket şirketlerinden öğreneceğimiz bir şey olmadığı gibi, bunların sahtekarlıklarına aldanarak siyaset yapmamız da aklın ve 53 yıllık mazimizin inkarıdır. Hamdolsun biz inkarcı değiliz. Dosta güven, düşmana korku varan milliyetçi ülkücü hareketiz. Bizim anketimiz 85 milyon Türk vatandaşının duasıdır. Güzel bakışıdır. Müşfik seslenişidir. Kucaklayıcı hasretidir. Bizim hakkımızda tek söz ve karar sahibi büyük Türk milletidir.

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