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Bahçeli'den uyarı: Abdullah Gül bu ikaza...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın Abdullah Gül ile ilgili sözlerine ilişkin, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirlerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş. Abdullah Gül ona uyması lazım diye düşünüyorum" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 19:48
Bahçeli'den uyarı: Abdullah Gül bu ikaza...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin değerlendirmeleriyle ilgili, "Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm." dedi.

Bahçeli, bazı milletvekilleriyle, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezdi. Bu sırada gazetecilerin, başvuruların yoğun olduğunu belirtmesi üzerine Bahçeli, "Evet, hem buradan hem internet üzerinden yapılıyor." ifadesini kullandı.

Başvuruların AK Parti ile eş zamanlı başladığını ve iki genel merkezde de yoğunluk bulunduğunu kaydeden gazetecilere Bahçeli, "Cumhur İttifakı hızlı girdi, diyorsunuz. Maşallah." karşılığını verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ittifak ziyaretlerine ilişkin soru üzerine Bahçeli, "Onlar o kadar yoğun bir trafik ki hangisidir takip edemedim." diye konuştu.

Bahçeli, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığı ile ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Bizim adayımız net ve belli. Çalışmalara devam ediyoruz. Seçim takvimine uygun gün ve saatte adaylık başvurusu da yapılacak." değerlendirmesini yaptı.

Gül'ün adaylığıyla ilgili Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin Bahçeli, "Sayın Başbakan tecrübeli bir siyasetçi. Aynı camianın içerisindeki insanlar birbirilerini çok iyi tanırlar. Önemli bir ikazda bulunmuş, Abdullah Gül'ün ona uyması lazım diye düşünürüm." dedi.

"BİRBİRLERİYEL İLİŞKİLERİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR"

Bahçeli, "CHP'nin HDP ile yakınlaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki bir soru üzerine ise "Eskiden ayrılar mıydı ki? Onların birbirleriyle ilişkileri çok eskiye dayanıyor. Zaman zaman birbirlerine destek veriyorlar, yardımcı oluyorlar. Herhalde öyle bir süreci tekrar yaşamak istiyorlar." yanıtını verdi. Bahçeli, "Ortak aday çıkarırlar mı?" sorusu üzerine de "Bilemiyorum, bizim adayımız net." diye konuştu.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 19:48
  1. AK Parti
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Saadet Partisi
  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  5. Başbakan Binali Yıldırım

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