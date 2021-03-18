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Siyaset Bahçeli'den teşekkür konuşması
Siyaset

Bahçeli'den teşekkür konuşması

MHP 13. Olağan Kurultayı'nın ardından yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli teşekkür konuşması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 15:19:00 - 2021-03-18 15:48:16

Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Kurultayı gerçekleştirildi. Genel başkan, MYK ve MDK seçimlerinin yapıldığı kurultayda Devlet Bahçeli Genel Başkan seçildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli canlı yayında teşekkür konuşması yaptı.

Bahçeli'nin konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

Bir kez daha mahcup ettiniz. Algı oyunlarını buruşturup attınız. Milliyetçi hareket uyarmaktadır, al bayraklı toprak yalnız değildi. MHP ayaktadır, Cumhur İttifakı vatan nöbetindedir. 52 yıllık siyaset mücadelemiz akılla ve imanla karılmıştır. Her kazanım siyasi hayatımızın kemer taşıdır. Başkaları gibi zihinlerimiz ipotekli değildir. Neyi inandıysak onu söyledik. Bugüne kadar çiğimizde kırıklık yaşanmadı. Siyasi istikrar için çalıştık.

MHP’nin şerefli mücadele tarihini Türk milletinin bekasını yaşatmaya hazır olan ülkücü ömürler yazmıştır. MHP haysiyet ve huzurun adresidir. MHP ve Cumhur İttifakı Türkiye’dir.

Bütün şehitlerimizi bu vesile ile hürmetle anıyorum.

Aziz dava arkadaşlarım, şahsımı bir kez daha genel başkanlığa layık gördünüz. Teşekkür ediyorum. Görevimi heyecanla gururla devam ettireceğim. Ülkemizin her köşesinden gelen vefakâr ülkücü kardeşlerime, büyük Türk milletine katkısından desteğinden dolayı teşekkür ediyorum.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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