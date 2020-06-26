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Siyaset

Bahçeli’den ‘TBMM Başkanı seçimleri’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı'nın gereği neyse o yapılacaktır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 16:29:00 -
Bahçeli’den ‘TBMM Başkanı seçimleri’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Seçimi'nde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse o yapılacaktır” diyen Bahçeli, “Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmekten bahsedenler suya yazı yazan, ipe un seren, cüretleri cehaletlerinden doğan siyaset düşkünleridir. Türkiye eskiye dönmeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, “Zillete ömür ve omuz veren siyasi garabetlerin bunu anlayıp kabul etmesinde sayısız yarar vardır. CHP’nin, HDP’nin ve bazı baroların peş peşe muhtelif gerekçelerle yollara dökülmesi zamanlama itibariyle melanet bir tertibin, melun bir tezgahın varlığına delalettir. CHP-HDP-İP-FETÖ-PKK milletin gücü karşısında saklanacak yer arayacaklardır.” diye konuştu.

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