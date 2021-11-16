Bahçeli’den son dakika asgari ücret, 3600 ek gösterge EYT açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yaklaşan asgari ücret görüşmeleri öncesi asgari ücret zammına ilişkin görüşlerini açıklarken, 3600 ek gösterge ve EYT konularında da görüşlerini paylaştı. İşte Bahçeli’nin asgari ücret, 3600 ek gösterge ve EYT açıklaması: “Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis'te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır. 24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.

2022 asgari ücrete zam ne kadar?

3600 Ek Gösterge'nin verilmesi için hükümetimize her desteği vereceğiz. Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. Aralık ayında toplanacak komisyonun enflasyon üzerinde bir zam oranı belirlemesi temennimizdir."

EYT ne zaman açıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tartışma sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in "Öncelikli gündemimiz değil" sözleriyle ilgili AK Parti'den açıklama geldi. Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, konunun asgari ücret ve 3600 ek gösterge çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme alınacağını söyledi. Akbaşoğlu, şunları söyledi: 3600 ek gösterge teklife dönüştürülüp Meclis'e geldikten sonra sözleşmeli personelin, emeklilerin durumu ve emeklilerin durumu kapsamında EYT'lilerin durumu üzerinde bu yapılan çalışmaların nihayetlenmesi süreci sonrasında bu hususları da Cumhur İttifakı olarak kendi aramızda istişareyle Meclis'in gündemine taşıma ve diğer partilerle de görüşüp kamuoyuna bu çalışmaların neticesini açıklama durumu söz konusu olacaktır."