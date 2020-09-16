Bahçeli'den sert tepki: Derhal kapatılmalı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bulduğu her fırsatta terör destekçiliği yapmasıyla bilinen Türk Tabipleri Birliğine (TTB), sert tepki gösterdi.

Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Tabipler Birliğinin bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini bildirerek sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliğinin derhal ve gecikmeksizin kapatılması, yöneticileri ile ilgili ise adli işlem yapılması çağrısında bulundu.

Bahçeli, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesini kösteklemek isteyen, vatandaşlarla beraber sağlık çalışanlarını telaş ve paniğe sürükleme amacı taşıyan kötü niyetli bir kampanyanın süreki mesafe almakta olduğunu belirterek karanlık emel sahiplerini bildiklerini vurguladı.

Türk Tabipler Birliği isimli ihanet oluşumunun sözde artan vakalara, yaşamını yitiren insanlara ve sağlık çalışanlarına dikkat çekmek için tüm sağlık kurumlarında siyah kurdele takacaklarını, bunun zehirli ve zillet bir komplo olduğunu kaydeden Bahçeli, siyah kurdele takınca ne olacağını sordu.

Koronavirüs hastalığından tedavi gören insanlara TTB'nin ne diyeceğini, koronavirüsten hayatını kaybedenlerin ailelerine ne anlatacağını soran MHP Lideri, TTB için, 'birlikten ziyade illete dönen tabipliğin yüz karaları' ifadesini kullanarak nereye ulaşmayı hedeflediklerini sordu.

Siyah kurdele takan-takmayan ayırımının hastanelerde oluşabileceğine dikkat çeken Bahçeli, muhtemel gelişmeler olabileceğine işaret etti. Türk Tabipler Birliğinin korona kadar tehlikeli olduğunu ve tehdit saçtığını ifade eden Bahçeli, hükümete yönelik 'Yönetemiyorsunuz, ölüyor, tükeniyoruz' eyleminin ise haince bir tertip olduğunu kaydetti.

Bahçeli, Türk Tabipler Birliğinin bugünkü hassas dönemde, insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklemekte olduğunu, Bu sebeple sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliğinin derhal kaptılması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, koronavirüsle mücadeleye hesapsız ve art niyetsiz devam eden vatansever bilim insanlarından oluşacak bir müteşebbis heyet kurulması gerektiğini bildirerek rezaletin, hıyanetin ve Türkiye husumetinin kara sayfasının kapatılması gerektiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, artık Türk Tabipler Birliği'ne sabır ve tahammül gösterilmesinin imkansız olduğunu bildirdi.