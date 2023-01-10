Bahçeli'den sert anayasa çıkışı: Öyle bir şerefsiz...
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın anayasa ve Türklüğe ilişkin sözlerine MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi.
Geçtiğimiz günlerde anayasa ve Türklük hakkında açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine ilişkin MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli isim vermeden resmi Twitter hesabından olay sözler söyledi.
MHP resmi hesabından Bahçeli'nin, "Türklüğü Anayasadan ayıklayıp etnik kimlik mertebesine çekecek bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır.
Böylesi bir hıyanet ve hezimete her kim teşne ise karşısında Milliyetçi Hareket Partisi’ni bulacaktır." sözleri paylaşıldı.
Kaynak: Yeni Akit
{relation id:1723400 slug:'devlet-bahceliden-flas-aciklamalar'}