  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Havada kayboldu! İngiltere umduğunu bulamadı

Öyle bir tohum ürettiler ki... Onlarca yıl sebze ve meyve verecek! Türkiye'ye tarihi müjde

"Milli Muharip Uçak" Çin medyasını fena salladı

Almanlar bin pişman oldular! Türkiye’ye silah vermedik, onlar üretmeye başladılar

Herkes altın demesini beklerken İslam Memiş son tahminini ilan etti: Bunu alan yıl sonu zengin olur

Yarı yarıya indirim! TOKİ’den ev alanlara müjde

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan Türk şirketine milyonlarca dolarlık yatırım! Daha önce böylesini yapmamışlardı

Kayaların için oyularak yapıldı... Dünyada başka bir benzeri yok!

Resmen tarih verdi: Destici'den erken seçim açıklaması!

Alman otomotiv devi duyurdu! Mercedes-Benz'in Çin'deki satışları düştü: Bakın düşüşün sebebi ne!
Gündem Bahçeli'den sert anayasa çıkışı: Öyle bir şerefsiz...
Gündem

Bahçeli'den sert anayasa çıkışı: Öyle bir şerefsiz...

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın anayasa ve Türklüğe ilişkin sözlerine MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 20:07:00 -
Bahçeli'den sert anayasa çıkışı: Öyle bir şerefsiz...

Geçtiğimiz günlerde anayasa ve Türklük hakkında açıklamalarda bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sözlerine ilişkin MHP Genelbaşkanı Devlet Bahçeli isim vermeden resmi Twitter hesabından olay sözler söyledi.

MHP resmi hesabından Bahçeli'nin, "Türklüğü Anayasadan ayıklayıp etnik kimlik mertebesine çekecek bir şerefsiz henüz anasından doğmamıştır.
Böylesi bir hıyanet ve hezimete her kim teşne ise karşısında Milliyetçi Hareket Partisi’ni bulacaktır." sözleri paylaşıldı.

Kaynak: Yeni Akit

Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…
Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…

Gündem

Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…

Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…
Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…

Gündem

Devlet Bahçeli çok sert konuştu! Bayraksız, vatansız, cibilliyetsizler…

{relation id:1723400 slug:'devlet-bahceliden-flas-aciklamalar'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23