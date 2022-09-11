Bahçeli'den sert açıklama: Kılıçdaroğlu, ABD'ye söz verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bursa'da 2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net mitinginde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Sivas'ta on binlerce vatan evladı bir araya geldi. Birilerinin uykuları kaçtı, kıskananların feleği şaştı. Türkiye'ye diş bileyen mihraklar kabusla tanıştı. Sokak röportajlarıyla Cumhur İttifakı'nı kötüleyenler, zillete methiye düzenler küçük dillerini yurttu. Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkümüzün kubbesi asla devrilmez.

Parayı verenin düdüğünü çalan anket şirketleri, biz sizin ederinizi de cibilliyetinizi çok iyi biliriz.

"Adayımız bellidir"

Aramızda ayrık otu bulundurmayacağız, saflarımızı sık tutacağız. Mutlaka Allah’ın izni ile başaracağız. Taviz vermeyeceğiz, mutlaka kazanacağız. Cumhuriyet’in 100. yılında cumhurun zaferine ulaşacağız.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz. Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır. Zillet ittifakı ahtapot gibi Türkiye'yi sarıp kemirmek niyetindedir. Bizim ahtapot siyasetine feda edilecek bir ülkemiz yoktur.

HDP'ye Bakanlık vaadi

Vatansız millet neyse Türkiye’nin karşısına geçmiş zillet ittifakı da odur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Karanlık zihniyet açısından bir farkları yoktur. Bu ittifakın çatısını alev almıştır. Paçası tutuşan Kılıçdaroğlu 'inadına beraber olacağız' demiştir. Beraberlik inançla olur, inatla değil.

HDP'nin desteği ile büyükşehirleri kazananlar şimdi HDP'ye bakanlık verme peşinde. Böylesi zillet Türkiye'ye reva görülemez. CHP’nin adımı taktikseldir, kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır. HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

"Kılıçdaroğlu'nun sözleri ABD'ye verilmiş sözdür"

Hiçbir projeleri, en küçük hazırlıkları yoktur. Masanın altında üstünde yer alan her parti profilinin görünüşü başkadır. Bunlar hala aday kim onu tartışıyorlar. Bursa’dan söylüyorum Zillet İttifakı kaostur. Zillet İttifakı boş boş konuşup gündemi doldurmasınlar. Türkiye’nin düşmanlarının elini eteğini öpmeden aday çıkaramazlar. Kılıçdaroğlu’nun KHK sözleri ABD’ye verilmiş güvencedir. ABD Başkanı Biden’dan onay almadan adayımız budur diyemezler.

"Yunanistan sabrımıız taşırmasın"

Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Adalar helali hakkmızdır. Sabrımızı zorlamasınlar.