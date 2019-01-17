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Bahçeli'den prompter azarı

İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kürsüye çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasına "Burayı yanlış koymuş kaldırın bunları" diyerek tepki gösterdi.

17 Ocak 2019 Perşembe 13:49

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti.

Yanlış konuşma yansıtıldı

Bahçeli, kürsüye çıkmasının ardından konuşmasına başladı. Konuşmasını bir süre normal bir akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasının ardından sinirlendi.

"Kaldırın bunları"

İşte Bahçeli'nin canlı yayına yansıyan konuşması:

"Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya"

Kağıttan devam etti

Bahçeli daha sonra prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:53
  1. Devlet Bahçeli
  2. prompter

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  • misafirmisafir58 dk önce
    bu adami hala dinleyen var mi? varsa, helal olsun...

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