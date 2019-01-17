Bahçeli'den prompter azarı İl Başkanları Toplantısı'nın ardından kürsüye çıkan MHP Lideri Devlet Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasına "Burayı yanlış koymuş kaldırın bunları" diyerek tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da partisinin il başkanlarıyla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarının karşısına geçti. Yanlış konuşma yansıtıldı Bahçeli, kürsüye çıkmasının ardından konuşmasına başladı. Konuşmasını bir süre normal bir akışta devam ettiren Bahçeli, prompter'a yanlış konuşmanın yansıtılmasının ardından sinirlendi. "Kaldırın bunları" İşte Bahçeli'nin canlı yayına yansıyan konuşması: "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, kanımızın genişliğiyle, ülkülerimizle bir diğer şeyler tutuyoruz. Burasını yanlış koymuş kaldırın bunları ya" Kağıttan devam etti Bahçeli daha sonra prompter'a doğru konuşmanın yansıtılmasının ardından konuşmasına kağıttan okuyarak devam etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.