Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Başkent Ankara'da düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği Keşmir olayı ile ilgili olarak, "Keşmir üzerinde kumar oynayanların amacı aşikardır." dedi.

İşte Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Coğrafyamızı stratejik güce dönüştürmek, Türkiye'yi kafeslemek isteyenlere en güçlü cevap olacaktır. Medeniyet ve dinler arasında 9 asırdır süren bitmek bilmeyen bir boğuşma kendini göstermektedir. Dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz devam ediyor.

"Asıl hedef Türkiye'

Asıl hesap asıl hedef Türkiye'dir, Türk milletidir. İbret verici gerçeği görmek bunlara dikkat etmek beka düzeyinde önemlidir. Türkiye eksen siyasetine dümen kırmak yerine başkent Ankara vizyonuna müzahir kuşatmayı etkisiz hale getirecektir

"Dinimiz saldırı altında"

Pek çok ülke kriz ve çalkantı ile meşgul. Bu ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk, istikrarsızlık ortak özellikleri. Bu çarpıklıkların hiç birinin İslam'da yeri yoktur. Yüce dinimiz içten ve dıştan saldırı altında. FETÖ'cü alçakların baş aktör olduğu dinler arası diyaloğun amacı İsmamı geriletmektir.

"Türkiye'nin liderliği engellenmektedir"

Türkiye'nin İslam ülkelerinin lideri seviyesine çıkması her seferinde engellenmektedir. İslam toplumlarının huzur ve istikrar içinde ne zaman yaşadığı herkesin malumudur. 1968'de kurulan Roma Kulubü yeni dünya düzenini esas alarak propagandalar, gizli operasyonlar yapmıştır. Hedef İslam'ı geriletmektir. Orta Doğu'ya yapılan zalim markajın nedenini uzaklarda aramaya gerek yoktur.

"Keşmir'de oyun kuranlar Kerkük'te yıkım peşinde"

1967 sınırlarına bağlı kalarak başkenti doğu Kudüs olacak bağımsız Filistin devleti insanlık vicdanının kaçınılmaz mecburiyetidir. 17 Eylül'de yapılacak İsrail seçimlerinde zalimler güç birliği içindedir. İslam coğrafyası kontrollü ve yönetilebilir istikrarsızlıklara hapsedilmiştir. Keşmir'de 1947'den bu yana yaşanan çatışmaların kimlerin mirası olduğu bellidir. Keşmiş yarası bir kez daha kanamıştır. Pakistan ile Hindistan 3 defa savaşmalarına rağmen sonuç alamamışlar, dördüncü kez karşı karşıya gelmişlerdir. Keşmir'de oyun kuranlar, Kerkük'te yıkım peşindedir.

İran'ın ABD ve Birleşik Krallıkla gerginlik içinde olduğu açıktır. Sorunlar günbegün artış göstermektedir. İdlib mayın tarlası gibidir nerede ve nasıl infilak edeceği meçhuldür. Sina yarımadası diken üstündedir. Yemen'de gündem silahtır, kurşundur. Suudi Arabistan ile BAE emperyalist projelerin taşeronluğuna soyunmuşlardır. Çevremiz zifiri karanlıktır.

"AYM hakkın doğasına zarar vermiştir"

Şırnak, Cizre, İdil, Silvan, Sur, Bağlar, Derik, Dargeçit'te PKK'nın hendekler kazması, patlayıcılar yerleştirmesi namuslu hiçbir insanın kabul edemeyeceği işgal girişimiydi. 2 bin 300 hendek kaldırılmıştır. Bunu görmeyenler ise beka mücadelesini sabote etmeye kalkmıştır. Bu suça ortak olmayacağı bildirisiyle aşağılanmıştır. İmzacı sayısı 2 bin 200'ü aşmıştır. Sözde akademisyen ve entelektüellerin imza verdiği bildiride hak ihlali olduğu söylenmiştir. Anayasal düzeni yıkmak için kan döken, eylem yapan terör örgütüne destek olanlara verilen cezalarla ilgili nerede hak ihlali vardır? Hak nedir? Hainlerle hak ihlali kararı verenler mahşeri vicdanda sorgulanmaktadır. Devletin, vatanın, şehitlerin hakları ne olacak? AYM hak ihlali kararı ile hakkın doğasına zarar vermiştir. Geldiğimiz aşamada AYM'nin kararına mahkemenin dirayet etmemesi çelişmeyecektir.

"Rezil rüsva olduklarını görecekler"

MHP'den koparak İP'e katılan kardeşlerimi birliğe davet etmiştim. Bu çağrım geniş yankı uyandırdı. Bu çağrıya kahkaha ile cevap verenler rezil rüsva olduklarını göreceklerdir. Siyasetin gereği bazen küskünlük, kızgınlık yaşanabilmektedir. İP sadece MHP'den intikam almak için kurulan hastalıklı bir partidir. İP kongresinde demokrasi dediler, anahtar listeyi özenle ve kurnazca yerleştirdiler. Ülkücüler dışlandı. İP'in başkanı yalan söyledi, delegelerini aldattı. İP zaman kaybıdır, ayıplıdır, sakıncalıdır. Kandil ve Pensilvanya'nın ileri karakoludur. İşbirliği yaptığı teröristlere haydut diyemeyen, ülkücülere saldıran kimliksiz ve dönekler bu millete hesap verecektir. Ülkücü kardeşlerimi bir kez daha çağırıyorum.