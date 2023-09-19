Bahçeli'den Millet İttifakı'yla ilgili flaş çıkış! 'Bitti deniliyor ama yeni bir masa kuruluyor!'

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.

KURULTAY TARİHİNİ AÇIKLADI

17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız.

CHP karışıklık kavga ve kutuplaşma demektir.

MİLLET İTTİFAKIYLA İLGİLİ İDDİA

Şimdi birbirlerini yiyorlar. Gerçekten de Allah bu milleti zillet ittifakından korumuştur. İttifakın bittiği söylense bile yeni bir parti kurma çabaları alttan alta sürdürülmektedir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milletimiz önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta zillete evet dememiştir. Cani gönülden inanıyorum ki 31 Mart 2024 tarihinde de kabul etmeyecektir.

Unutulmamalıdır ki bir kere zillete düşen kurtulamaz. Kılıçdaroğlu'nun Gazi Meclisi karalaması, terörle iş birliği yapması işin özünde bir zillettir. Türkiye Cumhuriyeti muhteşem mücadeleyle kurulmuştur. Elde yok avuç da yoktu. Askerlerimizin ayağına giyeceği doğru düzgün ayakkabısı yoktu...

SEZGİN TANRIKULU TEPKİSİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

AYM'YE TEPKİ

Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

"ERMENİSTAN ATEŞLE OYNAMAKTAN VAZGEÇMELİ"

ABD'nin Ermenistan ile ortak tatbikatı bölge huzuruna kastetmektir. Karabağ Türk'ün yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oymaktan vazgeçmelidir. Soydaşlarımız yalnız değildir.

AB BİZİM İÇİN BİTMİŞTİR

Brüksel oradaysa Ankara buradadır. Katılım sürecine artık kim katılıyorsa katılsın hepsi onların olsun. Katılımlarını da müzakerelerini de bastırsınlar başlarına kıstırsınlar biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Türkiye'ye tam üyelik yerine stratejik ortaklık önerisi getirilmiştir.

AB bizim için bitmiştir. AB'ye üyelik süreci sonlandırılmalıdır.

KILIÇDAROĞLU'NU ÜZMESİNLER

Altılı Masanın 1,5 yılı aşkın çalışma düzeni ve her akşam yedikleri yemeğin menüsü hakkında bilgi sahibi değilim. Altılı Masa kendileri Kılıçdaroğlu'nun aday göstermişlerdir. Mevcutları içinde de en yetkilisi Kılıçdaroğlu'dur. İsteğim Kemal Kılıçdaroğlu'nu üzmesinler.

İYİ PARTİ'YE EV KALMADI

Mahallede komşuya verilecek ev kalmadığı ortaya çıkmıştır