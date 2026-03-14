  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu Bursa'da akıl almaz olay! Türk baba Alman sevgilisinden kaçırmıştı: Çocuk 7 yıl sonra çöplerin arasında bulundu Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek! ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz Türkiye hızlı treni sevdi… 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı! O ülkeye gitmeyin
Gündem

Bahçeli'den İlber Ortaylı için taziye mesajı: Eserleriyle yaşayacaktır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Ortaylı’yı "Türk milletinin yetiştirdiği müstesna ilim insanı" olarak tanımlayan Bahçeli, "Alimin ölümü alemin ölümü olsa da, hocamız eserleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Türk milletinin yetiştirdiği muhterem ve müstesna ilim insanı, kalemiyle ve kelamıyla tarih şuurunun oluşmasında ve olgunlaşmasında muazzam hizmetleri bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MAŞERİ VİCDANDA HER ZAMAN YAŞAYACAK VE YAŞATILACAKTIR"

Ortaylı'nın Türk düşünce hayatının mütefekkir ve münevver simalarından birisi olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti;

Türk tarihinin derinliklerine nüfuz etmeyi başarmış, aynı zamanda bunu anlaşılabilir dil ve üslup maharetiyle anlatmayı, tanıtmayı ve takdim etmeyi muhtevalı müktesebat hüneriyle ikmal ve ifa etmiş bir değerli şahsiyetti. Alimin ölümü alemin ölümü diye tanımlansa da; bu tarih alimimiz eserleriyle, sözleriyle, öğütleriyle ve öngörüleriyle maşeri vicdanda her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır.

Merhum Prof. Dr. İlber Ortaylı Hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailesine, Türk akademik hayatına, elbette aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad olsun diyorum.

Sosyal Medya

Gündem

Gündem

Gündem

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

var mı?

ney mesela eseri?

Ney denmez

Türkçede öyle bir kelime yok. Ne denir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23