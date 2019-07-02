Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na yeni parti mesajı: İhtiyaç yok

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye'nin yeni partiye değil kararlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamarı şöyle;

"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir. Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, İstanbul'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa özeleştirilerini yapmalarıdır."