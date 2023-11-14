Bahçeli'den flaş çağrı: TBMM'de gereken yapılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum

Laf değil iş üretiyoruz. İşleyen demirin pas tutmayacağını biliyoruz. Milletimize hizmeti var oluşumuzun özü olarak nitelendiriyoruz. Gönül vermedikçe gönül bulamayacağımızın farkındayız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak ülkemize gönül verdik. Hiç kimseyi öteki görmüyoruz ötekileştirmiyoruz.

"Boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan İBB başkanını evine göndereceğiz"

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi hazırlık sürecini dolu dolu geçireceğiz. Ara sıra keyfi isterse boş zamanlarında İstanbul'a uğrayan büyükşehir belediye başkanlarını evine göndereceğiz. Merkezi yönetimle yerel yönetimler tek ses tek yürek olacak. Belediye kaynaklarını bölücülere sevk edilenlerden milletimiz mutlaka hesap soracak.

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Anayasa Mahkemesine tepki

Hukuk toplumun genel çıkarlarını sağlamak için yasaların tamamıdır. Hukuk adalete yönelmiş toplumsal hayatın denge ve düzenidir. Asıl olan adalettir. Hukuk adaletin vasıtasıdır. AYM ile Yargıtay arasındaki anlaşmazlık hukuk devleti açısından arzu etmediğimiz durumdur. Pek çok lütuf doğacaktır. Görüş ayrılıkları, yorum farkları içtihat zenginliklerini tahkim edecektir. Eleştiriler, öneriler, derinlikli düşünceler milletin egemenlik çıkarlarını gözeten çıkarımlar hukukun üstünlüğünü güçlendirecek. Suç duyurusuna varan süreç devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenlere, kriz ayini yapanlar avuçlarını yalayacak, hevesleri kursaklarında kalacak. AYM hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır. AYM'nin bireysel başvurularda hukuk düzenin tahrip edecek kararlar alması, sürüklenme halidir.

HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin niye gösterilmediği akıllara gelmiştir

Yasa koyucunun hükümlerini yok sayması vakayi hayriyeden sapma halidir. TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen ve Gezi Parkı davasından kesinleşen 18 yıl cezası bulunan Can Atalay'ın başvurusunun 3 ay gibi kısa sürede sonuçlandırılması, HDP'nin kapatma davasında aynı hassasiyetin niye gösterilmediği akıllara gelmiştir.

TBMM'de gereken yapılmalı

Yargıya saygı mecburidir. Bu kararın gereği TBMM'de derhal yapılmalı ve konu kapatılmalıdır. Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında hiyerarşik bir düzen yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin millet vicdanına ihlal kararları yeniden yargılama sebebidir. Anayasa Mahkemesi TBMM'Ye karşı yetki alanını genişleterek ihlal kararı vereceğini ilan etmektedir. Gazi Meclis Anayasa Mahkemesi'nin vesayeti altında değildir. Milletin üstünde bir güç olamaz.

AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır

TBMM'de oturma eylemi yapan güruhun Yargıtay'a laf etmesi küstahlıktır. Oturanlara sesleniyorum, siz oturmaya devam edin, Türk milleti size Osmanlı şamarını vura vura 31 Mart'ta kaldırmasını da bilecek.

Mahkeme başkanı objektifliğini kaybetti. Cesaretin varsa Kandil'e git. AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalıdır.

Filistinliler de zorla yerinde edilmek isteniyor

İsrail askerleri bebek, kadın, yaşlı demeden katliam gerçekleştiriyor. Netanyahu katliamları aralıksız sürdürme mesajı verdi. İsrail aciz ve korkaktır. Hastane bahçesine füze atılması da vahşettir. İsrail'in attığı füzenin ABD envanterinde bulunması da ortaklığın kanıtıdır. Biden'ın inandırıcılığı yoktur. Öte yandan Filistinliler de zorla yerinde edilmek isteniyor.

Zulme sessiz kalmak ortak olmaktır. Gazze konusunda herkes sussa da biz susmayacağız. Sessiz kalmayacağız. İlk olarak İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaların durması ve insani yardım koridorlarının açılması şarttır. Derhal ateşkes sağlanmalıdır.

Cepheleşmeye kadar varan süreç devlet krizi değildir

Biz dünyaya hilalin nurundan bakıyoruz. Filistin'in arkasında dağ gibi duruyoruz. Hem Türk hem de Müslüman'ız. AB komisyonu raporunu yırtıp atıyor veya kağıttan uçak yapıp kendilerine aynen iade ediyoruz.

Cepheleşmeye kadar varan süreç devlet krizi değildir. En son yaşanan süreç bir devlet veya rejim krizi değildir. Kriz bekleyenlere kriz ayini yapanlara açık söylüyorum ki avuçlarını yalayacaklar hevesleri kursağında kalacak. "