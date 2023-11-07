Bahçeli'den sert tepki: Casustur, cezasını çekecektir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri grup toplantımız münasebetiyle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Toplantımızı takip eden yurttaşlarımıza en kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Uçta yatıp ortada duranlar, suyu kesik değirmen gibi boşa dönüp duranlar siyaset ve samimiyet iddiasında bulunamaz. Kabuk bağlamış yaraları deşerek siyaset yapılamaz.

Türk siyasetinin ahlak reformu

Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, yeni kalkınma hamlesine, toparlanmaya ihtiyacı vardır. Bunu da MHP ve Cumhur İttifakı gerçekleştirebilir.

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Önümüze çıkan engelleri aşıyor, değişim dinamiklerini eklemleyerek dengeli ilerleme kaydediyoruz. Günübirlik siyaset yapmıyoruz. Kuru gürültüden ibaret siyasete kulak vermiyoruz. Boş söyleyene aldırmıyoruz. Esaret ile özgürlük arasında mekik dokuyanların kime özdeşleştiği bellidir. Bizim de nereden doğduğumuz bariz bir gerçektir. Gönül kazanmak, gönül almak istiyoruz.

Daha müreffeh bir Türkiye önceliğimizdir. Orhun Kitabeleri baştan aşağı milli şuur ve cihan hakimiyeti ülküsü ile dolu bir eserdir. Bir hilal gibi parlayıp çıkan MHP, dar görüşlü, kısa menzilli olmamıştır.

MHP ve Cumhur İttifakı parlak bir geçmişi onurlu bir gelecek ile buluşturma amacı ile yeni yüzyıla hazırlanıyor. Çalışmalarımız itinalı ölçülerde devam ediyor.

Diyar diyar Anadolu toplantılarımızın 5 Kasım itibariyle 44 ilimizi kapsayacak şekilde 6.'sını yaptık. Yerimizde durmayacağız, gevşemeye izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımız ile kucaklaşacağız.

MHP milletin temel değer ve birikimlerini güç merkezi yapan hareketin adıdır. Hiçbir engel yolumuzu kesemeyecek. Hiçbir saldırı milletimize hizmet aşkımızı soğutamaz. Muhalefet partilerine göre bir adım önde olmamızın sırrı buradadır.

Hiçbir zaman çorak yere tohum ekmedik. İlkelerimizden ödün vermedik. Tutarlılığımızdan şaşmadık. Birileri gibi ülkü sevdamızı bahis konusu yapmadık, pazarlık malzemesi yapacak kadar alçalmadık. Fildişi kulelerde milliyetçilik taslamadık milletimiz ile iç içe olduk. Siyasette sürekli göçenlerle ne işimiz olmuştur ne de olacaktır. Bastığımız yüze bakmayız bakacağımız yüze de asla basmayız.

Özgür Özel'e sert tepki

Genel başkanlığı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun 'sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım' sözleri gecikmiş bir itiraf, beyhude bir sızlanmadır.

CHP Genel Başkan değişimizi bizim konumuz değildir. Üzüldüğümüz husus Atatürk'ün kurduğu partinin büyük kurultayında şehitlere rahmet dilemek yerine casuslara, işbirlikçilere, kiralık gazetecilere selam gönderilmesi. Selam Allah'ın selamıdır.

Çam dalında ağıl olur mu? Elbette olmaz. Biliniz ki bu tiplerden millete de hayır gelmez, gelemeyecektir. CHP ve yönetimine diyorum ki; Selahattin Demirtaş teröristtir, bölücüdür. Osman Kavala Sorosçudur, casustur ve cezasını çekecektir.

Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız

Filistin'de soykırımın yapıldığı bu dönemde zalimlerin karşısında mazlumların yanında durmalıyız. Çocukların katline sessiz kalamayız. Bebeklerin yürek parçalayan haline sessiz kalamayız. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışı bozuk bir anlayış. O yılanın bize de dokunacağını görmek mecburiyetindeyiz.

İsrail terörüne karşı Türkiye sağlam duruyor. Kalıcı barış için yarın bile çok geçtir.

Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır

Dünyanın kalbi Türk kuşağında atmaktadır. Barış Türk kuşağının müjdesidir. Türk devletleri zirvesi 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılmıştır. Zirve dünyaya bir mesaj vermiştir. Türk dünyasını beraberlik ruhu her alanda gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yüzyıl ikinci Türk yüzyılı olacaktır.