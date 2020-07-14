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Siyaset

Bahçeli'den flaş sözler: Bunu herkes bilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Danıştay'ın Ayasofya kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Cami’mizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:15:00 - 2020-07-14 16:58:42
Bahçeli'den flaş sözler: Bunu herkes bilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü’nde, Ayasofya Camimizin ibadete açılmasını bir FETÖ projesi görenlerin, kripto damarın içine gizlenmiş kopuklar olduğunu herkesin bilmesinde yarar vardır" dedi.

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