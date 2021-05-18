Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: 2023 Haziran ayında...

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Zillet ittifakı, yeni ortak gördüğü bulaşıcı hastalıktan nemalanma sırasına girecek kadar basiretini kaybetmiştir. CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozguncuları sandıkta bozuk para gibi harcayacaktır.

Hükümetin alacağı her adımı destekliyoruz. Türkiye'nin salgını başarıyla yönettiğini ifade etmek vicdan sahibi herkesin görevi olmalıdır.

Yarın 19 Mayıs'ı koronavirüs şartlarının kısıtı altında kutlayacağız. 19 Mayıs aynı zamanda tam bağımsızlığa giden sürecin ilk halkasıdır. Bu yolculuk sönmek üzere olan umutları canlandırmıştır. 19 Mayıs ruhu milli onurun dirilişi, milli devletin doğuşu, akıl, sağduyu ve vizyonun adıdır.

Vatanımıza göz diken emperyalist vahşilik ilk cevabını Samsun'dan almıştır. 19 Mayıs haine, alçağa yıldırım gibi çarpan Türk'ün kudretli yüzüdür. 102 yıl önce durup teslim olanlara karşı kıyama geçilmiştir. İlk adım bitmemizi, tükenmemizi projelendiren zalimleri İzmir'e kadar kovalayan kahramanlığın şahlanışıdır. 30 Ekim 1918'den itibaren önümüze kefen koydular. Türk düşmanları kazan kaldırmıştı, teslimiyetçiler kaybımıza umut bağlamıştı. Batı hayranları kuyumuzu kazıyorlardı. Kısaca dünya alem üzerimize gelmişlerdi. Türk milleti tıpkı bugün gibi asla vazgeçmedi. Bu azim ve dirayet bize bağımsızlık hediye etti. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'yi tarihin gerisine düşürmeye kimsenin nefesi yetmeyecektir. Gerekirse 102 yıl önceki adımı bir kez daha atarız, yeniden Kocatepe'ye karargah kurarız. Yetmezse soluğu İzmir'de alırız önümüzde ne kadar hain varsa denize dökeriz. Dün başardık bir kez daha başarırız. Kendimize güveniyoruz.

En az dün kadar bugün de lazım olan aynı ruh ve duruşun Türk gençliğine kazandırılması önemlidir. Geleneksel bağların hızla koptuğu, dilini, tarihini, kültürünü ve çağını yeterince belirlememiş bir gençliğin milletimize katkı sağlaması beklemek fazla iyimserlik olacaktır. Sorumlulukların bilincinde olan gençliğin yetişmesi halinde cumhuriyetimizin bekası güvenceye kavuşmuş olacaktır.

CHP kendine baksın biz mafyayı tanımayız.