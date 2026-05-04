Zaten başarı zordu... Dön de kaybettiğin Hakan'a bak! Milan çöktü
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 2021 yazında bedelsiz olarak Milan'dan Inter'e gitmişti. Hakan, Inter ile sonraki süreçte 7 kupa kazandı. Milan ise 2 kupada kaldı!
Milli gururumuz Hakan Çalhanoğlu, tartışmalı bir şekilde 2021 yazında bedelsiz olarak Milan'dan Inter'e gitti. 32 yaşındaki orta saha, Inter ile şu kupaları kazandı:
2025/26: Serie A Şampiyonluğu 2023/24: Serie A Şampiyonluğu 2023/24: İtalya Süper Kupası 2022/23: İtalya Süper Kupası 2022/23: İtalya Kupası 2021/22: İtalya Süper Kupası 2021/22: İtalya Kupası
Milan ise Hakan ayrıldıktan sonra sadece 2 kez kupa sevinci yaşadı. Kısa vadede Hakan Çalhanoğlu, İtalya futbolunda inanılmaz bir etki yaptı. Tecrübeli futbolcunun Inter ile mukavelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Yani yaz döneminde sözleşmesinin son senesine giriyor.
Hem 2025 yazında hem de kış transfer döneminde Hakan'ın adı ciddi şekilde Galatasaray'la anıldı. Hatta bir ara Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili girişimleri oldu. Kısa süre içinde oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor. Ayrıca Hakan'ın Dünya Kupası'nda yapacakları da şimdiden merak ediliyor.
