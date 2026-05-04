Yapay zekâ tehdidi büyüyor: Riskli meslekler açıklandı

İspanya merkezli ekonomi kuruluşu Funcas’ın yayımladığı rapora göre ülkede 1,7 milyon ile 3,5 milyon arasında iş pozisyonu yapay zekâdan ciddi şekilde etkilenebilir. Araştırmaya göre en büyük risk, veri işleme, raporlama ve içerik üretimi gibi dijital görevlerde çalışanlar için ortaya çıkıyor.

Raporda özellikle idari işler, müşteri hizmetleri, pazarlama, veri analizi ve orta kademe yöneticilik pozisyonlarının yapay zekâ karşısında en kırılgan alanlar arasında yer aldığı belirtildi.

Uzmanlara göre yapay zekâ artık yalnızca fiziksel işleri değil; düşünme, analiz yapma ve içerik oluşturma gibi görevleri de hızla devralmaya başlıyor.

TURİZM VE HİZMET SEKTÖRÜ DAHA GÜVENLİ GÖRÜLÜYOR

İnsan teması ve fiziksel varlık gerektiren mesleklerin ise kısa vadede daha korunaklı olduğu ifade ediliyor. Turizm, restoran, inşaat ve bakım hizmetleri gibi sektörlerde tam otomasyonun daha zor olduğu belirtiliyor.

İspanya ekonomisinin büyük ölçüde hizmet sektörüne dayanması, ülkedeki dönüşüm sürecini diğer Avrupa ülkelerine göre farklı hale getiriyor.

AVRUPA İLE FARK DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmaya göre İspanya’nın yapay zekâdan etkilenme oranı OECD ortalamasının biraz üzerinde bulunuyor. Ancak Almanya ve Hollanda gibi yüksek dijitalleşmiş ekonomilere kıyasla tam otomasyon riski daha düşük seviyede görülüyor. Bunun temel nedeni ise Güney Avrupa ülkelerinde turizm ve yüz yüze hizmetlerin ekonomide daha büyük paya sahip olması.

ŞİRKETLER HIZLA YAPAY ZEKÂYA GEÇİYOR

Rapora göre İspanya’daki şirketlerin yaklaşık yüzde 20’si hâli hazırda günlük operasyonlarında yapay zekâ kullanıyor. Bu oran hızla yükselirken, iş dünyasında yeni becerilere olan ihtiyaç da artıyor.

Uzmanlar, teknik bilgiyle birlikte iletişim, yaratıcılık ve karar alma gibi insan becerilerinin gelecekte çok daha değerli hale geleceğini vurguluyor.

"İŞLER YOK OLMUYOR, DÖNÜŞÜYOR"

Araştırmada yapay zekânın yalnızca işleri ortadan kaldırmadığı, aynı zamanda çalışma biçimlerini değiştirdiği belirtiliyor. Önümüzdeki yıllarda dijital araçlara uyum sağlayan çalışanların avantaj elde edeceği ifade ediliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki on yıl içinde iş gücü piyasasında büyük değişim yaşanacak ve uyum sağlayamayan çalışanlar ciddi risklerle karşı karşıya kalabilecek.