Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 18 lira, tezgahta 150 lira!
Fiyat farkı isyan ettirdi: Tarlada 18 lira, tezgahta 150 lira!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre, Nisan ayında üretici fiyatları en çok düşen ürün olan elma, tezgahlarda hala yüksek fiyatlardan satılmaya devam ediyor.

Üretici ve market fiyatları arasındaki uçurumun en fazla görüldüğü ürün olan elmada, fiyat farkı yüzde 393,7'ye ulaştı.

ÜRETİCİDE 18 LİRA MARKETLERDE 150 LİRA! TZOB'un nisan ayı verilerinden derlenen bilgilere göre, elma üreticiden ortalama 18 lira 75 kuruşa çıkarken, market raflarında ortalama 92 lira 58 kuruştan alıcı buldu. Pazar tezgahlarında 100 liraya, marketlerde 150 liraya varan fiyatlar ise üreticide düşmesine rağmen elmayı lüks bir ürün haline getirdi.

ELMA FİYAT FARKINDA BAŞI ÇEKİYOR! Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar fiyatı yaklaşık 4,9 kat artan elma, fiyat farkında başı çekerken, onu 4,3 kat ile havuç, 3,5 kat ile yeşil soğan ve marul, 3,4 kat ile pırasa izledi.

Üreticide en çok fiyat gerilemesi patlıcan ve sivri biberin ardından yüzde 47,2 ile elmada görüldü. Martta 35,5 liraya alınan elmanın fiyatı nisanda 18,75 liraya geriledi.

Yetkililer, üretici fiyatındaki bu düşüşü "talep azalmasına" bağlasa da pazar ve marketlerdeki yüde 4'lük sembolik düşüş ve yüksek fiyatlar, bu gerekçenin sofraya yansımadığını gösteriyor.

DEVLET BURDA İNŞALLAH

Bu ne yani birde bunu ziraat odaları açıklıyor, ne iş yaparsınız acaba,nerde tüketici dernekleri, gravatlı tv.lere çıkan medyatik abiler. 7 liralık 250 liraya satılmıştı geçenlerde, Şimdi yine 17 lira 100 liraya çıkmış, tv,lerdi hocalar bunun biraz
