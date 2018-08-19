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Bahçeli'den çarpıcı tavsiye: TL'ye çevrilsin!

MHP lideri Devlet Bahçeli, döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin Türk Lirası'na çevrilmesini önerdi.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:16
Bahçeli'den çarpıcı tavsiye: TL'ye çevrilsin!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin Türk Lirası'na çevrilmesini önerdi. Gözler, Ankara'ya çevrildi. Kaynaklar, özel sektörün Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolunun finansmanı için "bankalardan dövizle kredi kullandığını, finansal yükümlülükler gereği TL'ye geçişin mümkün olmadığını" vurguladı.

BAHÇELİ, DÖVİZ CİNSİNDEN OLAN OTOYOL VE KÖPRÜLERİN TL'YE ÇEVRİLMESİNİ İSTEDİ

Türkiye ile ABD arasında yaşanan rahip Brunson krizi sonrasında döviz kuru zirve üstüne zirve yaptı. Dolar, 7 TL 24 kuruşa kadar yükseldi. Ekonomi yönetiminin aldığı bazı önlemlerle gevşedi ve 5 TL 75 kuruşa kadar düştü. CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan, vatandaştan yastık altındaki dövizini ve altınını bozdurmasını istedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli de döviz cinsinden olan otoyol ve köprü ücretlerinin TL'ye çevrilmesini önerdi.

DÖVİZDEN TL'YE GEÇİŞ SÖZ KONUSU MU?

Peki, dövizden TL'ye geçiş söz konusu mu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü bir hazırlık yapıyor mu? Bu soruları yanıtlamadan önce kısaca YİD olarak bilinen yap-işlet-devret projelerine bir bakalım. Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli ve İstanbul-İzmir otoyolu, özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edildi. Bu projelerde geçiş ücretleri döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Geçişler, garanti sınırının altında kalması halinde aradaki farkı devlet ödüyor. Nisan ayında bu projelere, 2017 yılında geçişlerin sınırın altında kalması nedeniyle garanti kapsamında 3.6 milyar TL ödendi.

"DOLARDAN TL'YE GEÇİŞ MÜMKÜN DEĞİL"

Gelelim, dövizden TL'ye geçişe… Kaynaklar, özel sektörün bu projelerin finansmanı için yerli ve yabancı bankalardan milyarlarca dolar kredi kullandığını, finansal yükümlülükler gereği TL'ye geçişin mümkün olmadığını vurguladı. Kaynaklar, bankaların bu tip bir değişikliği gündemlerine bile almalarının zor olduğunu söyledi.

HESAPLAMA YAPARKEN 2 OCAK 2018 DOLAR KURU DİKKATE ALINACAK

Diğer önemli bir konu da 2018 için devletin garanti kapsamında ödeyeceği tutar… Yılın ilk 8 ayı hemen hemen geride kaldı. 2018 yılı için de bu projelere 3 milyar TL dolayında garanti ödemesi söz konusu olabilir. Hesaplama yapılırken, 2 Ocak 2018 dolar kuru dikkate alınacak. Bu kur , garanti sınırının altında kalan araçlarla çarpılacak. Ödeme, 2019 yılı nisan ayında yapılacak.

Kaynak: Haberler

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 14:16
  1. Karayolları Genel Müdürlüğü
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. Milliyetçi Hareket Partisi
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. genel başkanı bahçeli
  6. Recep Tayyip Erdoğan
  7. Türkiye Cumhuriyeti
  8. Yavuz Sultan Selim
  9. Devlet Bahçeli
  10. Tayyip Erdoğan
  11. Andrew Brunson
  12. RAHİP BRUNSON
  13. Birinci Selim
  14. Cumhurbaşkanı
  15. lider bahçeli
  16. Recep Tayyip
  17. Osmangazi
  18. Istanbul
  19. İstanbul
  20. 1. Selim
  21. I. Selim
  22. Ekonomi
  23. Türkiye
  24. Avrasya
  25. Amerika
  26. Ankara
  27. R.T.E
  28. İzmir
  29. Selim
  30. Araç
  31. Söz
  32. ABD
  33. MHP

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