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Siyaset Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik
Siyaset

Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 18:42:00 -
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a tebrik

MHP'den yapılan açıklamada Devlet Bahçeli'nin, dün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi" dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Genel Başkan'ımız esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na 'Milli Şuur Nişanı'nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. Ayrıca, Türkiye’yi temsilen Aksakallılar Konseyi’ne atanan Sayın Binali Yıldırım’ı da telefonla arayarak gönülden kutlamıştır."

Açıklamada, Bahçeli'nin uzun bir süredir üzerinde bizzat çalıştığı, özel olarak tasarlayıp çizdirdiği Türk Dünyası Haritası'nı Türklüğün vicdanına, Türk milletinin yüksek irfanına nesilden nesle ve elden ele taşınacak bir bayrak gibi emanet ettiği belirtildi.

 

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