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Bahçeli'den Ali Babacan'ın partisine yeni yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına başladıklarını açıklamasının ardından gelen bir soru üzerine "Allah hayırlı uğurlu etsin 104'üncü parti olur." dedi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
Bahçeli'den Ali Babacan'ın partisine yeni yorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Bahçeli basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. 

'104'üncü parti olur'

MHP Lideri Bahçeli, basın toplatısının ardından bir gazetecinin 'Ali Babacan yeni partinin partileşme sürecine girdiğini açıkladı siz nasıl değerlendirirsiniz?' sorusu üzerine "Allah hayırlı uğurlu etsin 104'üncü parti olur." cevabını verdi.

 

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
  1. Devlet Bahçeli
  2. ali babacan

YORUM YAZ

  • Erken seçim nezaman?Erken seçim nezaman?8 dk önce
    Babacan İstanbul Sözleşmesine imza atmış.MHP de milletin ocağını söndüren 6284 sayılı yasayı mecliste onaylamış. Sema Maraşlı 6284 meclisten oy birliği ile geçti diyor. Bahçeli ne diyor cevap vermeli.
  • ErolErol13 dk önce
    Bir devlet adamı terbiyesi ile cevap vermiş.

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