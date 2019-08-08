Bahçeli'den Ali Babacan'ın partisine yeni yorum
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ali Babacan'ın parti kurma çalışmalarına başladıklarını açıklamasının ardından gelen bir soru üzerine "Allah hayırlı uğurlu etsin 104'üncü parti olur." dedi.08 Ağustos 2019 Perşembe 14:21
MHP Lideri Devlet Bahçeli, düzenlediği basın toplantısında konuştu. Gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalarda bulunan Bahçeli basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.
'104'üncü parti olur'
MHP Lideri Bahçeli, basın toplatısının ardından bir gazetecinin 'Ali Babacan yeni partinin partileşme sürecine girdiğini açıkladı siz nasıl değerlendirirsiniz?' sorusu üzerine "Allah hayırlı uğurlu etsin 104'üncü parti olur." cevabını verdi.
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