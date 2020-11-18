Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması

Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Mafya liderlerini, uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp, düşünce suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misin?” demişti.

Alaattin Çakıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden sonra 'Akıllı ol' diyerek Kılıçdaroğlu'na ithafen bir mektup yayımlamıştı. Çakıcı, Kılıçdaroğlu için, "Bu onur yoksunu fikir özgürlüğünden bahsederken 3,5 yıldır yatan hain Osman Kavala'dan mı yoksa Selahattin Demirtaş'ı mı ifade etmektedir?" ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu'na devletin tüm arşivlerini araştırma çağrısı yapan Çakıcı, eroin ya da silah kaçakçılığı gibi suçlardan emniyette 1 saat dahi kalmadığına iddia etti.

Muhalefetin görevinin iktidarı denetlemek olduğunu belirten Çakıcı, "ancak Kılıçdaroğlu'nun beyin hücrelerinin her bir zerresinin yurt içi ve yurt dışı Türk düşmanı hainlerle ömrünün sonuna kadar kopmayacak şekilde kenetlendiğini" yazdı.

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Her fırsatta ekonomik koşullarda ülkemizin bekası ile ilgili yanında olman gerekirken zurnanın son deliğinden çıkan ihanet ezgisini dile getirmektesin. Davul uluslararası Türk düşmanı üst akıl ve bölücülerin elinde onlar çalıyor, seni de Hacivat gibi oynatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Alaattin Çakıcı, CHP'li İstanbul ve İzmir belediyelerini işaret ederek "Halkçılık dersiniz, halk adına belediyelerde seçim kazandınız. Ne yazık ki, o belediye başkanları halka hizmet etmiyor, tüyü bitmemiş yetimin hakkını Kandil'e bir şekilde aktarıyorlar." dedi.

Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na ayrıca şu soruyu yöneltti:

"Basın özgürlüğü yok' diyorsun. İktidara uzak olan, batıdan emir alan gazeteciler sürekli iktidarı eleştirirken, devletimizi aşağılayarak Cumhur İttifakı'na ve devletimize hakaret etmektedirler. Bu tip gazetecilerin tutuklanmasından, madem devlet adamısın, niçin rahatsız oluyorsun?"

Çakıcı ayrıca mektubunun devamında, "Bak Kemal Kılıçdaroğlu, kitle psikolojisi ile sana hainler gaz verir, zorda yanında olmazlar." diye yazdı.

Kılıçdaroğlu'ndan suç duyurusu

Çakıcı'nın mektubunun ardından ise Kılıçdaroğlu, suç duyurusunda bulundu.

Bahçeli'den açıklama

Yaşananların ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Alaattin Çakıcı ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun habis ve hastalıklı konuşmaları dikkatle incelendiğinde nasıl bir girdabın içine düştüğü, nasıl bir hezeyan ve melanete gömüldüğü gayet net olarak anlaşılacaktır. Üslubunun kindarlığı, siyaset usulünün kirliliği herkesin malumudur.

Kılıçdaroğlu’nun terörist Demirtaş’a hürmet ve hayranlığı bellidir. Soros’un tetikçisi ve tedarikçisi Osman Kavala’ya sevgi ve sempatisi bilinmektedir. Ellerinde Mehmetlerimizin kanı bulunan bölücü terör örgütü PKK’lı teröristlerle iç dışlı olduğu ise son derece berraktır.

Bu durum kapsamında CHP Genel Başkanı’nın hakaret ve hıyanetlerine sosyal medyadan yayımladığı bir açıklamayla tepki gösteren değerli Ülküdaşım Alaattin Çakıcı’ya mafya bozuntusu demek, yeraltı dünyasının karanlık yüzü suçlaması getirmek müfterilik, seviyesizlik, rezilliktir.

Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvalanan işbirlikçilere cevabım şudur: 1-Alattin Çakıcı bir Ülkücü şehidimizin oğludur. 2- Alaattin Çakıcı ülke ve millet sevdalısı bir Ülkücüdür. 3- Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır.

Elbette üzerine atılı suçların bedelini uzun yıllar cezaevinde kalarak ödemiş bir vatan evladıdır. Kılıçdaroğlu mafya arıyorsa, yeraltı dünyasının kanlı yüzlerini görmek istiyorsa el ele, gönül gönüle olduğu hainlere bakması, şayet onuru varsa nedamet duyması tavsiyemdir.

Kılıçdaroğlu, aleyhine işleyen gündemi değiştiremez, yama tutmayan açıklarını asla kapatamaz. PKK’yla işbirliğinin, FETÖ’yle diyaloglarının demokratik faturasına mutlaka katlanacaktır. CHP’nin tarihi sorunu Kılıçdaroğlu ve ekibidir. Bu sorun kanserleşmiş, vücuda yayılmıştır."