Bahçeli'den Abdurrahim Karakoç şiiri
MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum şair Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Olağan Kurultayı Ankara’da başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katıldığı Kurultay’da 1312 delege oy kullanacak.
Kurultay’ın açılışı sırasında kürsüye çıkan Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve onlara arka çıkan siyasi partilere de sert çıktı.
Konuşması sırasında Bahçeli, gazetemiz Yeni Akit’in eski yazarı, merhum şair Abdurrahim Karakoç’un da unutulmaz şiirini okudu.
Bahçeli şunları söyledi:
“Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır. Merhum Abdurrahim Karakoç’un şu şiiri meramımızı kısaca açıklamaktadır;
Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun!
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.
Bölücü sapıklar aklına koysun
Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.”