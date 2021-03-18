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Siyaset Bahçeli'den Abdurrahim Karakoç şiiri
Siyaset

Bahçeli'den Abdurrahim Karakoç şiiri

MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, merhum şair Abdurrahim Karakoç'un şiirini okudu.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 10:50:00 - 2021-03-18 11:12:18

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 13. Olağan Kurultayı Ankara’da başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tek aday olarak katıldığı Kurultay’da 1312 delege oy kullanacak.

Kurultay’ın açılışı sırasında kürsüye çıkan Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bölücü faaliyetlerde bulunan terör örgütleri ve onlara arka çıkan siyasi partilere de sert çıktı.

Konuşması sırasında Bahçeli, gazetemiz Yeni Akit’in eski yazarı, merhum şair Abdurrahim Karakoç’un da unutulmaz şiirini okudu.

Bahçeli şunları söyledi:

Nihayetinde istiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye, kazançlı çıkan da Türk milleti olacaktır. Merhum Abdurrahim Karakoç’un şu şiiri meramımızı kısaca açıklamaktadır;

Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun!

Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Bölücü sapıklar aklına koysun

Kardeşiz, tek vücut, tek bir milletiz.

Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuştu! CHP, İYİ Parti ve HDP'ye çok sert sözler
Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuştu! CHP, İYİ Parti ve HDP'ye çok sert sözler

Siyaset

Bahçeli, MHP 13. Olağan Kurultayı'nda konuştu! CHP, İYİ Parti ve HDP'ye çok sert sözler

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Yorumlar

Tacettin Güneş

Bahçeli, Başbakan Erdoğan’a, "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP’ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına ’Ne Mutlu Türküm Diyene’ yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız’ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" diye seslendi. Hey gidi günler heyyyy!!!
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AYDIN

CHP GENEL MERKEZİNİN 14 NCÜ KATINDA ATATÜRK VE ARKADAŞLARININ RESMEDİLDİĞİ TABLO KALDIRILIP YERİNE KILIÇDAROĞLU NUN TABLOSU ASILIYOR ZATEN CHP Lİ DR HULKİ CEVİZOĞLU DA SÖYLEDİ KILIÇDAROĞLU NE KADAR ATATÜRK ÇÜ VARSA PARTİDEN UZAKLAŞTIRDI DİYE BUNU SÖYLEYEN AK PARTİLİ OLSA İFTİRA YALAN DİYECEKLER FAKAT SÖYLEYEN CHP Lİ BİRİSİ HEY GİDİ GÜNLER HEY TACETTİN KİME KALMIŞ ATATÜRK ÇÜLÜK SEN HİÇ SEVDİĞİN BİRİNİN RESMİNİ ÇÖPE ATAR MISIN TACETTİN
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