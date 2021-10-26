Bahçeli'den 10 büyükelçi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ya huzurlu bir hayatı kendi irademizle seçeriz ya da huzursuzluğun girdabında ömrün tükenmesini huzurla seyrederiz.

Cumhuriyet milli bir tercihtir. Tarih bize gösteriyor ki değişim çarkı dönmeye başladığı andan itibaren nice statükolar yıkılmıştır.

Şunu açıklıkla söylemeliyim ki tarihte kurulan her Türk devleti bir öncekinin eseridir.

Cumhuriyet kutlu bir emanettir, korunup kollanması gereken bir nimettir. Yüzüncü yıla şunun şurasında 2 yıl kalmıştır.

Rejim değişti diyenler iflah olmaz bir yalancılığa yakalanan gafillerdir. Rejim başka hükümet ve yönetim sistemi başkadır.

Cumhuriyete karşı çıkanlar manda ve himaye hayranları idi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine itiraz edip ne idüğü muallak olan güçlendirilmiş parlamenter sistemin peşinde koşanlar 15 Temmuz'un rövanşını isteyen siyasi partilerdir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ardında 15 Temmuz ihanet ve işgal hevesine karşı milletin kahramanca direnişi vardır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başkentimizin bombalandığı bir dönemin hemen sonrasında milli diriliş ruhu ile

"Kılıçdaroğlu komik duruma düşüyor"

Kılıçdaroğlu Türkiye'de demokrasi olmadığını söylüyor. Bu ülkeye gerçek demokrasiyi getireceklerini vaat ediyor. Bu değerlerin koruyucu aziz Türk milletidir. Kılıçdaroğlu'na kim ne söylüyorsa komik duruma düşüyor yanlışa sürüklüyor. Akıl hocalarını gözden geçirmesinde fayda vardır. Türkiye'de demokrasi vardır ve hakimdir.

Ne CHP eski CHP'dir ne de Türkiye zillete müsaade edecektir. Laiklik Türkiye Cumhuriyeti'nin harcıdır, tasfiyesi imkansızdır. Türkiye'de demokrasi yok demek millete hakarettir. Cumhuriyet bedava kazanılmadı, sahibi millettir. Cumhuriyet, işbirlikçi kalpazanlara asla bırakılmayacaktır.

10 büyükelçi açıklaması

18 Ekim 2021 Pazartesi akşamı ABD Ankara Büyükelçiliğinin resmi hesabında seviyesiz bir açıklama yapılmıştır. Uluslararası hukuk çiğnendiği gibi Türkiye'nin hukuk düzeni hedef alınmıştır. Bu büyükelçiler Osman Kavala'nın avukatlığına soyunmuşlardır. Görevlerinin sınırlarını tamamen aşmışlardır. Bu 10 büyükelçi Osman Kavala'nın serbest bırakılması konusunda açıklama yapmışlardır.

Zalim bir üst akıl hem büyükelçileri hem zillet ittifakını dürte dürte harekete geçirmiş, ağız birliğiyle konuşmaları dayatmıştır. İç ve dış işgal cephesinin makyajı dökülmüştür, emeller ortaya çıkmıştır. CHP'den İP'ine kadar varlıkları utanç kaynağıdır.

Kavala Soros'un kuryesi, Gezi'nin kışkırtıcısıdır. Kavala şüpheli ve şaibeli bir kişidir.

AYM öyle bir hale gelmiştir ki nerede bir hain çapulcu varsa onlarla yan yanadır. Hem canımızı alıyorlar hem de paramızı alıyorlar. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin.

Soros uşağı olan Kavala 4 Ağustos 2015'te yapılan bir röportajda PKK'yı rasyonel politika üretmekle ifade etmiş, bu kadar gözü dönmüştür.

AYM'ye Demirtaş ve Kavala tepkisi

29 Aralık 2017'de AYM'ye daha sonra da AİHM'e başvuru yapmıştır. AYM 22 Mayıs 2019 tarihinde hukuka aykırı demiştir. AYM öyle bir hale gelmiştir ki, Türkiye'nin ne kadar kuyusunu kazan çapulcu varsa yanındadır. Osman Baydemir ile ilgili hak ihlali kararı veren, 30 bin TL tazminat ödenmesi kararını da AYM vermiştir. Şu adaletsizliğe bakın ki hem canımızı alıyorlar hem paramızı alıyorlar. Çünkü failin, katilin, teröristin hak ihlaline kaldığını iddia eden bir mahkemenin şehitlerimize, gazilerimize, yetimlerimize söyleyecek tek bir sözü olamaz.

Sorarım sizlere AYM kapanmasın da hak ve hukukun itibarı mı yok olsun. AYM kapanmasın da terörle mücadeleye sünger mi çekilsin. Demirtaş ve Kavala davasında hak ihlali kararı veren sözde hakimler gelsin bunu külahıma anlatsınlar. Haydi buyursunlar, FETÖ'cüler ile bölücüler ile ilgili süren mahkemeler kısa süre içinde sonuçlandırılmalıdır. Teröre yardım ve yataklık yapan vekillerin dokunulmazlıklarının süratle görüşülmesi gerekmektedir.