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Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonuçlarına ilişkin "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında inancım odur ki oyu yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 10:33
Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez." cevabını verdi.

''Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır''

"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." karşılığını verdi.

Bazı çevrelerin bunu tartıştığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devem etti:

"Bunları duyup cevap vermemezlik de olmaz. Ben de diyorum ki, hiç canınızı sıkmayın, sonuç ne olursa olsun 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan yapıyı Cumhur İttifakı anlayışıyla desteklediğimize göre, bundan sonra da Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde de bu kararlılığımız devam edecektir. 'Onun için fazla kendinizi yıpratmayın.' diyoruz. 'Bizi caydıramazsınız, bizi Cumhur İttifakı ruhundan koparamazsınız' demek istiyoruz."

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 10:33
  1. Devlet Bahçeli
  2. cumhur ittifakı

YORUM YAZ

  • SerhatSerhat14 dk önce
    Alırsın ya ...... dur bekle... Biz ekmek alamıyoz dolar altın uçtu....elektirik firmalarına yüzde 50 zam yaptınız ..... doğalgaz aynı. İlaç alamıyoz..... biz sana gösterecek bekle az kaldı ...palet fabrikasını niye sattınız....bi hafta kaldı...bi hafta..
  • BurdurluBurdurlu44 dk önce
    iyi de bu bir başarı olur mu? partiler arası ittifak gibi "oyunun kurallarını sonradan değiştirme" derdi olmayan son seçim olan kasım 2015 genel seçiminde ak parti %49,5, mhp %11,9 oy almış, toplamda%61,4 yapıyor.. biz %52 oy üzeri alacağız dersen, o günden bu güne kabaca hesapla %9.4 oy kaybı ortaya çıkıyor.. bu kadar oy kaybını göze aldığınıza göre halen oranda önde de olsanız nerelerde yanlış yaptığınızı hiç düşündünüz mü acaba diye soran bir gazeteci yok mu?
  • GunbeGunbe57 dk önce
    Maas kira faturaya yetmiyor bu neyin kafası 40 olsa bilecalinti derim seçim aciktan dünya medyasi noterihuzurunda yapilsin akpmhp rejimi yüzde 10 baraji assin intihar ederim
  • abdrhmnabdrhmn1 sa önce
    hayali hüsran olacak rahşan affı çıkmayacaktır inşaallah. katili , keşi , hırsızı , gaspçısı , çetecisi içeriden hapisten çıkamyacaktır.

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