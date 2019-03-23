Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları cevapladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, "Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez." cevabını verdi.

''Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır''

"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır." karşılığını verdi.

Bazı çevrelerin bunu tartıştığına dikkati çeken Bahçeli, şöyle devem etti:

"Bunları duyup cevap vermemezlik de olmaz. Ben de diyorum ki, hiç canınızı sıkmayın, sonuç ne olursa olsun 24 Haziran seçimlerinde oluşmuş olan yapıyı Cumhur İttifakı anlayışıyla desteklediğimize göre, bundan sonra da Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde de bu kararlılığımız devam edecektir. 'Onun için fazla kendinizi yıpratmayın.' diyoruz. 'Bizi caydıramazsınız, bizi Cumhur İttifakı ruhundan koparamazsınız' demek istiyoruz."