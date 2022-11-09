Bahçeli vurdu, gol oldu! Topu tam 90'a taktı

Günlerdir, AK Parti heyetinin anayasa değişiklik teklifi konusunda HDP'yi bilgilendirme ziyaretinin tartışıldığını, MHP'nin, söz konusu ziyaret yüzünden "Cumhur ittifakını" bozarak ülkeyi erken seçime götüreceği yönünde iddiaların bile ortaya atıldığını belirten Kurtuluş Tayiz, Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında bu aklı evvellere verdiği cevabın harika olduğuna dikkat çekti. Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Günlerdir AK Parti heyetinin anayasa değişiklik teklifi konusunda HDP'yi bilgilendirme ziyareti tartışılıyor. CHP ve altılı masa, ziyareti "efendim, AK Parti nasıl HDP'ye gidermiş" türünden eleştirilerle gündemde tutmaya çalıştı.

MHP'nin, bu yüzden "Cumhur ittifakını" bozarak ülkeyi erken seçime götüreceği yönünde beklentiye dahi girdiler.

Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasında bu aklı evvellere verdiği cevap gerçekten harikaydı.

Bahçeli'nin siyasi ders niteliğindeki sözleri şöyleydi: "AK Parti heyetinin grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi doğru bir adımdır. AK Parti'nin CHP'yle kurduğu temasa ses çıkarmayanların bizim sırtımızdan HDP'yi dillerine dolamaları müflis ve müfsit bir tavırdır. Bizim gözümüzde HDP neyse CHP de odur ve aynısıdır."

Devlet Bahçeli çok önemli bir noktaya dikkat çekti. CHP ile HDP arasında bir fark yoktur! Ülkenin bekasına ilişkin bu iki partinin duruşu da aynıdır. Bu gerçeği anlamadan yapılan yorumlar bir ceviz kabuğunu doldurmaya yetmeyecek kadar içeriksiz ve niteliksizdir.

Aslında işin özüne odaklanmak gerekiyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi terör örgütü PKK ve onun siyasi uzantısı olan HDP'ye bırakmadığı gibi; devleti, terör örgütü FETÖ ve onun siyasi uzantısı konumundaki CHP ve diğerlerine de terk etmedi. Bunu gerçeği bilmiyorlar mı?

CHP ve altılı masa, "Bakın, AK Parti de HDP'yle görüşüyor" diyerek açık ki, kendisine meşruiyet alanı açmaya çalışıyor. HDP ve arkasındaki Kandil'le kurdukları kirli ittifakı, AK Parti'nin Meclis'teki bir prosedürü yerine getirmesi üzerinden temize çekmeye uğraşıyorlar.

Tabii, laf cambazlığıyla siyaseti fazlasıyla birbirine karıştırıyorlar.

Devlet Bahçeli, CHP ile HDP arasında hiçbir fark olmadığını belirterek siyasi hayatımıza büyük bir katkıda bulunmuştur. Ha CHP'yle görüşmüşsün ha HDP'yle!

Sanki çok farklı!

Bahçeli'nin grup konuşması CHP'ye unutamayacağı bir ders niteliğinde kayıtlara geçmiştir. Buna, Bahçeli'yi hafife almanın acı sonucu diyelim..."