Bahçeli ve Sarıkahya, Irak’ta yaşanan siyasi gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu görüştü

Irak’ın yaşadığı anormal siyasi durumların ele alındığı görüşmede, Irak’ın yepyeni bir sürece girdiğini, Amerika, İngiltere ve İran’ın Irak’taki rollerin değişikliklere uğradığını dile getiren Sarıkahya, Türkmeneli bölgesinde yaşanan göçlerin Türkmenleri milli güvenlikleri açısından olumsuzluk etkilediğini vurguladı.

Anavatan Türkiye’den ve özellikle her zaman dünya Türklüğüne sahip çıkan MHP ve onun Bilge liderinden destek talep eden Sarıkahya, Irak’ta yaşanan son gelişmeler ve Türkmenlerin genel durumları hakkında detaylı bilgi verdiği belirtildi.

Özel olarak Türkmenlere, genel olarak da Türk Dünyasına duyduğu özel ve yoğun ilgiden dolayı Sayın Devlet Bahçeli beyefendiye minnettar olduğumuzu ifade ederken, ayrıca misafirperverliğinden ve nezaketinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Yapılan bu önemli görüşmede Türkmeneli Partisi Genel Başkanı Riyaz Sarıkahya’nın Türkiye Danışmanı Mehmet Nejdet Bozok’ta yer aldı.

Bahçeli, “Türkmenler arası her hangi bir mezhep ve bölge ayrımının kabul edilemez”

Esas kimliğin Türklük olduğunu vurgu yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise MHP’nin yapısı ve fikriyatı gereği bundan da sonra Türkmeneli Türklerinin dert ve problemleri ile ilgili olmaya devam edeceğiz ve Türkmenler arası her hangi bir mezhep ve bölge ayrımının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Türkmenlerin de Türkmen ve Türklük davasına ciddi bir katkıları olmasının gerektiğini, Türkmenlerin Türkmeneli’den göç etmemeleri ve topraklarını muhafaza etmelerini istedi.