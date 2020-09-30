  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bahçeli: "Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır."
Aktüel

Bahçeli: "Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:48:42 -
Bahçeli: "Tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir Yüce Mahkeme, deyim yerindeyse bir Divan-ı Ali kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bulgaristan'dan ABD hamlesi
Dünya

Bulgaristan'dan ABD hamlesi

Komşu ülke Bulgaristan, ABD'den 8 adet daha F-16 Block 70 tipi savaş uçağı alacağını açıkladı.
AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması
Gündem

AK Partili o isimden canlı yayında flaş Azerbaycan açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM PLan ve Bütçe Komisyonu Üyesi İbrahim Aydemir, muhalefetin Azerbaycan tutumuna ilişkin flaş açıklamala..
Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı
Medya

Seçtikleri konuya bakın! Skandal dizinin yayınlanmadan rezaleti patladı

Entrikaların, gayri meşru ilişki ahlaksızlığının eksik olmadığı Türk dizilerine rezil bir tanesi daha eklendi. Ulusal bir kanalda yayınlanac..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay