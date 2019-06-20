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Bahçeli skandal otel buluşmasına ilişkin sert konuştu!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ekrem İmamoğlu - İsmail Küçükkaya görüşmesi hakkında konuştu. İkilinin bir otelde yaptığı görüşmeye değinen Bahçeli, "kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir" dedi.

20 Haziran 2019 Perşembe 11:44
Bahçeli skandal otel buluşmasına ilişkin sert konuştu!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun, canlı yayında Binali Yıldırım ile yapacağı program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ile buluştuğu ortaya çıktı.

İkilinin skandal otel buluşmasını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. İstanbul'u uçuruma çekmek için kuyruğa giren iç ve dış mihraklara karşı 23 Haziran vatan ve millet sevdasıyla mühürlenmiş cevap olmalıdır. İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim” dedi.

Bahçeli kendi hakkında çıkartılan asparagas haberler için de, "İstanbul'da bir gece kalıp döndüğümüzü söyleyen sahtekarlara, sevdamızın bir gecelik değil ömürlük olduğunu ikazla bildirmek, küçük akıllarıyla, dönek şahsiyetleriyle, çürük siyasetleriyle mesafe alamayacaklarını, bizimle de boy ölçüşemeyeceklerini söylemek isterim" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 11:44
  1. İstanbul
  2. MHP lideri Devlet Bahçeli
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İsmail Küçükkaya

YORUM YAZ

  • Ali ayvaliAli ayvali20 dk önce
    Guluyorum sadece guluyorum..ak partiyi de kendi siyasetsizligine otekilestirme siyasitine cekmeyi basardin..senin siyasi olarak varligini surdurmen buna bagli ama ak partinin butun toplumu kucaklamak gibi bir misyonu var sen onu yok ediyorsun..sen ak parti icin muhalefetten daha tehlikelisin
  • EMEKLILIKTE YAŞA TAKILANLAR EMEKLILIKTE YAŞA TAKILANLAR 23 dk önce
    kendin çalar , kendin oynarsın. tüm ciddiyetini kaybettin.halkın yanında olacağına sarayın bastonu oldun. seçim beyannamende bulunan EMEKLILIKTE YAŞA TAKILANLAR ile ilgili madde meclise gelince bile elini kaldıramadın. tek hedefin o koltukta ölmek başka derdin yok senin.
  • AlperAlper43 dk önce
    Bahçeliye dikkat edin,ne dediyse o.Son mahalli seçimlere tek başına katılmadı ama aldığı oy oranını bile 18.81,M. Kemalın doğum yılı olarak açıklamıştı.
  • HalitHalit44 dk önce
    Konuş bevlet bey konuş sana helâl olsun adam gibi adamsın vesselâm daha güzel olacak

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