Bahçeli, Sedat Peker için ne dedi? Devlet Bahçeli’den Sedat Peker açıklaması!

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Sedat Peker üzerinden oynanan oyunlarının arka planını arakladı. Bahçeli, “Amaç Türkiye’nin uluslararası camiada elini zayıflatmaktır. Devlet ve hükümete karşı toplumsal direnişi hedeflenmektedir.” dedi. Devlet Bahçeli, "Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Hedef Türkiye'dir" ifadesini kullandı.

"Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıktır"

Bahçeli şunları söyledi: “Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir. Hedef milli birlik ve huzur ortamıdır. Suç ve terör örgütü temincilerinin içinde olduğu dış tedarikçileri olan bir tezgah ile Türkiye'nin üzerine gölge düşmesi konusunda alçak bir rekabet devrededir. Amaç Türkiye'nin uluslararası camiada itibarını lekelemek, her türlü müdahaleye açık hale getirmektir. 6 ay içinde başka bir Türkiye'nin oluşacağını söyleyen Kılıçdaroğlu kaosun bekçisidir. Herkesi uyarıyorum. Oyun büyüktür, oyun kirlidir, oyun karanlıdır. Terörü alt etmiş İçişleri Bakanı yalnız değilir."